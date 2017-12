Inna, Edward Maya & Vika Jigulina, Deepcentral, Dan Bălan şi Connect-R au intrat în cursa pentru trofeul Best Romanian Act la MTV EMA 2010.

Câştigătorii Best Act din fiecare ţară vor concura la categoria Best European Act.

Printre nominalizaţii din celelalte ţări la Best Act se numără David Guetta, Sakis Rouvas, Dima Bilan şi Enrique Iglesias.

Premiile MTV European Music Awards 2010 (MTV EMA 2010) se vor decerna pe 7 noiembrie, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Caja MAgica din Madrid.

Anul trecut, Inna a fost cea care a câştigat competiţia Best Romanian Act, reprezentând România la Best European Act, în cadrul Premiilor MTV Europe Music Awards 2009 (MTV EMA 2009). Pentru Best Romanian Act, cântăreaţa a concurat cu David Deejay feat Dony, Puya feat. George Hora, Smiley şi Tom Boxer feat Jay.