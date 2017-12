Bețivii și-au dat întâlnire pe șosele!

Unii șoferi au senzația că, dacă știu să învârtă de volan, n-au nevoie nici de permis, nici de minte limpede. Așa se face că, în fiecare zi, polițiștii opresc în trafic și amendează tot felul de bizoni care se încăpățânează să conducă deși sunt beți, drogați sau nu au permis. Unul dintre ei a fost prins în 19 noiembrie, la ora 3.00, de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier. Oamenii legii au depistat un tânăr de 30 de ani, din localitatea Popești-Leordeni, județul Ilfov, care a condus un autoturism, pe bulevardul Ferdinand din Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Tot în 19 noiembrie, la ora 2.30, polițiștii din cadrul Secției 2 Rurale Mihail Kogălniceanu au depistat un tânăr, de 21 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 22, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Un alt șofer băut a fost depistat de polițiști în trafic în 18 noiembrie. La ora 22.50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un bărbat de 47 de ani, din localitatea Oltina, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Florilor din orașul Băneasa, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Și tot în 18 noiembrie, la ora 21.25, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un bărbat de 55 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe bulevardul 1 Mai din Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice, ulterior accidentând grav un bărbat care a traversat strada prin loc nepermis și fără să se asigure. La fel de periculos pe șosele a fost și un tânăr, de 25 de ani, din localitatea Credința, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe DJ 292, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Din fericire, „aventura sa“ pe șosele a fost depistată rapid de polițiștii din cadrul Secției 9 Rurale Topraisar, care l-au tras pe drepta pe individul inconștient. De asemenea, în 18 noiembrie, polițiștii din cadrul Secției 1 Rurale Constanța au depistat un tânăr de 18 ani, din localitatea Cumpăna, care a condus un autoturism, pe strada Dealul Spirii din localitatea Cumpăna, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Toți șoferii menționați s-au ales cu dosare penale pentru faptele comise.