Betonieră răsturnată în şanţ

Un şofer angajat al SC Com CM SA Constanţa a fost la un pas de moarte, ieri după amiaza, pe Drumul Naţional 22 C, care leagă Constanţa de Cernavodă, după ce autobetoniera cu care se deplasa spre Medgidia s-a răsturnat în şanţul de pe marginea drumului. Betoniera, condusă de Ion Lascu, de 56 ani, din Constanţa, fusese încărcată cu peste 5 metri cubi de mortar într-o staţie din Constanţa, aparţinînd societăţii. După ce a întocmit foile de parcurs şoferul a plecat în cursă, urmînd ca în jurul orei 16 să ajungă la destinaţie, în zona triajului din Medgidia. După mai puţin de jumătate de oră, el avea să treacă printr-o experienţă pe care, conform spuselor sale, nu o va uita toată viaţa. “Doar ce am ieşit din Castelu cînd am fost depăşit în viteză de o Dacie, care a intrat brusc în faţa betonierei pentru a nu se ciocni cu autoturismul care venea pe contrasens. Am frînat şi am tras puţin de volan spre dreapta pentru a nu intra Dacia care mă depăşise. Roţile din dreapta ale betonierei au călcat pe marginea drumului şi nu am mai putut să o redresez căci şoseaua este supraînălţată“ a spus şoferul, Ion Lascu. Autobetoniera s-a răsturnat în şanţul de pe partea dreaptă a şoselei. Colegii de serviciu ai şoferului au sosit la locul incidentului, pentru a vedea ce s-a întîmplat. Ei spun că maşina nu s-ar fi răsturnat dacă nu era încărcată. Spre norocul lui, şoferul a scăpat doar cu cîteva zgîrieturi pe faţă, însă maşina a fost avariată în proporţie de peste 40%. Poliţiştii din Castelu au ajuns la locul accidentului pentru a dirija circulaţia în timpul repunerii pe roţi a betonierei, operaţiune efectuată de o macara a firmei căreia îi aparţine maşina răsturnată.