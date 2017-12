Betty White are statuie din ceară

Actriţa americană Betty White, în vârstă de 91 de ani, are de ieri o statuie din ceară la Muzeul „Madame Tussaud’s“ din Washington. Lisa LaFontaine, directorul Societăţii „Humane“ din Washington, va dezveli statuia dedicată actriţei americane, celebră nu doar pentru rolurile sale, ci şi pentru dragostea ei pentru animale. Betty White se va alătura astfel celorlalte vedete din industria de divertisment recompensate cu o statuie din ceară, alături de cele ale foştilor preşedinţi americani, în Muzeul „Madame Tussaud’s“ din Washington. Asociaţia a instalat încă de marţi în celebrul muzeu din capitala americană un adăpost mobil de unde vizitatorii muzeului vor putea să adopte animale de companie.

După 74 de ani petrecuţi în industria de divertisment, actriţa Betty White are la activ numeroase roluri de televiziune, multe premii şi trofee importante, precum şi un show de farse cu camera ascunsă. Din 2013, numele ei a fost inclus în Guinness Book Of World Records la categoria Cea mai lungă carieră în televiziune pentru un artist (femeie). Acest premiu a fost creat după ce Betty White a reuşit să egaleze recordul de longevitate în televiziune deţinut de omologul ei masculin, actorul Bruce Forsyth, în această industrie. Nonagenara Betty White a câştigat şase premii Emmy, trei American Comedy Award, un premiu din partea Sindicatului actorilor americani / Screen Actors Guild pentru rolul din „Hot in Cleveland”, a prezentat celebra emisiune de televiziune „Saturday Night Live“ în 2010 şi a fost votată cea mai populară şi cea mai de încredere vedetă în alte sondaje realizate recent în SUA. În 2012, la vârsta de 90 de ani, a câştigat primul ei premiu Grammy, pentru versiunea audio a cărţii sale „If You Ask Me (And Of Course You Won't)”. A fost recompensată în 1995 cu o stea pe Bulevardul Faimei din Hollywood.