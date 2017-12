Beyoncé şi Jay Z au cumpărat o proprietate istorică din New Orleans

Cântăreaţa americană Beyoncé şi soţul său, rapperul şi producătorul muzical Jay Z, au cumpărat o proprietate imobiliară istorică, în valoare de 2,6 milioane de dolari, în New Orleans, Louisiana. Noua achiziție a celor doi are şapte dormitoare şi opt băi și în trecut a fost Biserica Presbiteriană Westminster. Proprietatea, în stil baroc spaniol, a fost construită în anul 1925 şi are un concept de design deschis, cu trei apartamente separate. Locuinţa de 1.234 de metri pătraţi, care se întinde pe trei etaje, are şi cea mai mare terasă verde de pe acoperiş din oraş.

Beyonce Knowles, în vârstă de 33 de ani, a devenit celebră la sfârşitul anilor '90, ca membră a trupei Destiny's Child, unul dintre grupurile feminine cu cele mai mari vânzări de discuri din lume. În 2003, în timpul unei pauze din cariera trupei Destiny's Child, Beyonce a lansat primul ei album solo, intitulat ”Dangerously in Love”. Beyonce este una dintre cântăreţele recompensate cu cele mai multe premii Grammy, primind 17 astfel de trofee - trei ca membră a grupului Destiny's Child şi alte 14 în calitate de artistă solo. Din 2008 este căsătorită cu Jay Z, iar împreună au o fiică, Blue Ivy. Jay Z şi Beyonce formează cel mai bogat cuplu din industria muzicală, cu o avere de peste 750 de milioane de dolari.