Beyonce a electrizat publicul la Super Bowl

Cântăreaţa americană Beyonce s-a ţinut de cuvânt şi a făcut un spectacol pe cinste în pauza finalei NFL, Super Bowl, cu puţin înainte ca meciul câştigat de Baltimore în faţa San Francisco (34-31) să fie întrerupt 35 de minute, de o pană de curent. Beyonce a cântat live, la două săptămâni după ce a făcut play-back la imnul intonat la ceremonia de învestire a preşedintelui Obama. Pe marea scenă montată în mijlocul Superdomului din New Orleans, sub privirile a 73.000 de spectatori şi a circa 100 de milioane de telespectatori, diva muzicii pop a interpretat câteva din piesele ei celebre, printre care ”Crazy in Love”, într-un spectacol cu multe lumini şi efecte pirotehnice. Alături de ea au urcat pe scenă fostele ei colege din grupul Destiny\'s Child, Kelly Rowland şi Michelle Williams, grup care a vândut aproape 50 de milioane de albume în anii 2000. După aproape un sfert de oră de show, Beyonce a părăsit scena fără ca vreun incident să îi umbrească prestaţia. ”Mulţumesc pentru acest moment. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, s-a adresat ea mulţimii.

În deschiderea minirecitalului a avut loc un moment emoţionant: Jennifer Hudson şi un cor de copii de la şcoala primară Sandy Hook din Newton, statul Connecticut, scena unui sângeros măcel, au cântat ”America The Beautiful”. Apoi, cântăreaţa Alicia Keys, la pian, a interpretat o versiune lentă a imnului naţional american, care i-a făcut să plângă pe câţiva jucători pregătiţi să dispute meciul vieţii.

TURNEU MONDIAL Mulţumită de prestaţiei ei, la scurt timp după acest spectacol incendiar, Beyonce a anunţat pe site-ul său că va porni într-un nou turneu mondial, care va debuta cu un concert la Belgrad, pe 15 aprilie. Turneul de patru luni va promova noul album de studio al artistei americane. Titlul şi data de lansare ale acestui material discografic nu au fost făcute publice, deocamdată. După două luni pe care le va petrece în Europa, unde va susţine concerte la Belgrad, Zagreb, Bratislava, Varşovia, Londra, Paris, Berlin, Stockholm şi alte câteva oraşe europene importante, Beyonce îşi va continua turneul mondial cu o secţiune nord-americană, care va debuta cu un show la Los Angeles, pe 28 iunie. Secţiunea americană a acestui turneu se va încheia printr-un concert la New York, pe 3 august.