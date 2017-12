Beyonce a fost dată în judecată pentru plagiat

O cîntăreaţă care a dat-o în judecată pe Beyonce pentru că i-ar fi folosit ilegal fragmente dintr-o piesă pentru melodia “Baby Boy” a făcut apel la o instanţă de peste Ocean, după ce cazul îi fusese respins anul trecut. Jennifer Armour pretinde că Beyonce a luat versuri dintr-una dintre piesele sale, “Got A Little Bit Of Love For You”. Un expert a analizat cele două piese şi afirmă că sînt asemănări substanţiale între ele. Pe de altă parte, avocata lui Beyonce, Cynthia Arato, susţine că standardul în cazurile care implică drepturile de autor este ceea ce aude un om obişnuit şi nu un specialist.

Anul trecut, un judecător a decis că piesele sînt substanţial diferite. Piesa cîntată de Jennifer Armour este lentă şi mult mai melodică decît cea interpretată de Beyonce. Încă nu se ştie cînd se va da o nouă hotărîre a instanţei, dar aceasta nu este prima oară cînd Beyonce este acuzată de furt de melodii. În 2003, trupa Destiny\'s Child, din care făcea parte vedeta alături de Kelly Rowlands şi Michelle Williams, a fost dată în judecată pentru 200 de milioane de dolari de un producător din Miami, care a susţinut că fragmente din piesa sa “Glorious” au fost folosite în hitul “Survivor” din 2001. Acesta susţinea că au fost încălcate drepturile de autor. Cazul nu a fost încă finalizat.

La începutul anului, Beyonce a fost nevoită să îşi retragă ediţia specială a celui mai recent album, “B\'Day”, după ce cîntăreaţa britanică Des\'ree a intentat un proces în care o acuza că a încălcat drepturile de autor în cazul unei piese. Ea a înregistrat un cover la una dintre piesele lui Des\'ree, “Still In Love (Kissing You)”, fără să aibă acordul de a folosi titlul sau de a filma videoclipul piesei.