Beyonce a luat lecţii de sărutat

Cîntăreaţa americană a luat lecţii de sărutat "în stil Hollywood", în timpul filmărilor pentru lung-metrajul "Dreamgirls", pentru că nu era sigură de modul în care trebuia să îşi sărute partenerul de platou, Jamie Foxx. "Cred că se poate spune că am avut o scenă de dragoste. Ne-am sărutat. Ei bine, eu sînt o cîntăreaţă, asta este ceea ce am făcut eu de la început; nu am început prin a lua lecţii de actorie şi de sărutat", a declarat Beyonce. "Deci totul este încă nou pentru mine. Profesorul meu de actorie a făcut ca totul să fie mai uşor. M-am gîndit că era necesar pentru personaj. Trebuia să convingem oamenii că personajele sînt căsătorite", a mai spus cîntăreaţa, adăugînd că "Jamie Foxx a fost profesionist şi rapid".

Beyonce joacă rolul cîntăreţei Deena Jones, în timp ce Jamie Foxx este Curtis Taylor Jr, soţul acesteia. Filmul prezintă viaţa unei trupe de muzică soul din anii '60 şi este inspirat din povestea cîntăreţei Diana Ross şi a grupului The Supremes. Tot pentru acest rol, cîntăreaţa de 24 de ani a recunoscut că s-a înfometat timp de mai multe luni pentru a slăbi aproape zece kilograme, artista fiind celebră pentru formele sale ceva mai pline.