Beyonce are trac

A fost de cele mai multe ori discretă cu viaţa ei personală, dar iată că Beyonce a decis să ofere câteva detalii picante din intimitatea ei şi a lui Jay-Z. Frumoasa cântăreaţă a mărturisit la ce truc apelează ca să scape de teamă. ”Când îmi este frică, cred că am nevoie să ascult piesa ”Make Love to Me” de Rick James şi să fac dragoste cu soţul meu”, a declarat Beyonce. În plus, interpreta a mărturisit că a muncit din greu încă din copilărie, aşa că nu e de mirare că acum poate să facă orice şi-ar dori. ”Am ajuns la asta. Şi mă simt norocoasă să fiu în această poziţie”, a completat cântăreaţa.

Beyonce a acceptat să dezvăluie secrete din viaţa intimă în revista americană ”GQ”, pe coperta căreia a apărut în numărul din luna ianuarie, demonstrând că este într-o formă fizică de invidiat, la un an de la naşterea fiicei sale. În imaginile din culise surprinse în timpul şedinţei foto, artista în vârstă de 31 de ani poate fi văzută flirtând cu camera, aruncând cu făină prin bucătăria proprie sau cântând îmbrăcată doar cu o cămaşă bărbătească şi bikini.