Beyonce face un film despre ea însăşi

Creatoare de modă, actriţă şi cântăreaţă premiată cu Grammy, Beyonce este pe cale să devină şi regizor. Vedeta americană în vârstă de 30 de ani caută o casă de producţie la Hollywood, pentru un documentar despre viaţa şi cariera ei. E puţin ciudată dorinţa lui Beyonce să regizeze un documentar despre ea însăşi, fiind mult mai natural să-i lase pe alţii să aprecieze şi să se inspire din talentul său. Totodată,

Beyonce contribuie şi la o faptă caritabilă! Compozitoarea Diane Warren a anunţat că donează drepturile de autor ale piesei ”I Was Here” pentru a celebra Ziua Mondială a Actelor de Caritate. Contribuţia lui Beyonce este că va filma un nou videoclip pentru piesă, chiar în sediul Adunării Generale a Naţiunilor Unite din New York, pe data de 19 august, în faţa unei audienţe live. În afara acestor proiecte, Beyonce urmează să joace în pelicule de ficţiune, incluzând remake-ul lui Clint Eastwood după ”A Star Is Born / S-a născut o stea” şi animaţia ”Epic”, în care îşi va împrumuta vocea Reginei Tara.