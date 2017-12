Beyonce Knowles, încântată de sarcina sa

Cântăreaţa americană este extrem de încântată că va deveni mămică şi recunoaşte că sarcina nu este deloc o piedică pentru ea. ”Este cea mai puternică realizare pentru tine să poţi să ai o viaţă care creşte în tine. Nu există un dar mai mare”, a declarat Beyonce. În plus, vedeta mărturiseşte că are în preajma ei cele mai puternice femei, mama ei, Tina şi sora ei mai mică, Solange, care are un băieţel de 6 ani. ”Am cele mai bune exemple, pentru că sora mea este o mamă incredibilă. De mama mea sunt extrem de mândră. O văd şi aş putea plânge de fiecare dată când mă gândesc la ea, pentru că este o femeie remarcabilă, aşa că sper să fac la fel cu micuţii mei”, a completat starul.