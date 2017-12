Beyonce mizează pe feminitate

Are o carieră de succes şi un mariaj reuşit cu Jay-Z, dar Beyonce crede că datorează succesul ei în relaţiile cu bărbaţii şi faptului că şi-a păstrat valorile feministe. Totodată, prietenia ei cu alte reprezentante ale sexului slab a jucat un rol esenţial în faptul că nu s-a îndrăgostit niciodată de bărbaţi greşiţi. ”Cred că sunt feministă, într-o oarecare măsură. Nu este ceva ce decid în mod conştient că vreau să fiu. Probabil pentru că am crescut într-un cor cu alte femei şi asta m-a ajutat. M-a ţinut departe de probleme şi departe de relaţii greşite. Prietenia mea cu fetele face parte atât de mult din mine, încât sunt lucruri pe care nu le-aş face niciodată, dacă ar strica această legătură. Nu am vrut vreodată să trădez această prietenie, pentru îmi place să fiu femeie şi ador să fiu prietenă cu altă femeie. Cred că învăţam multe de la prietenele noastre femei”, a mărturisit cântăreaţa.