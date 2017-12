Beyonce, pe locul întâi

Cântăreaţa americană Beyonce apare în lenjerie intimă în cel mai recent clip al său, pentru piesa ”The Best Thing I Never Had”. Absenţa hainelor a purtat noroc tuturor artistelor. Este a doua piesă de pe albumul ”4” care a intrat direct pe locul întâi în topul Billboard. Piesa ”The Best Thing I Never Had” este o baladă despre iubire şi răzbunare. Aparent este o piesă inspirată din viaţa lui Beyonce, acum în vârstă de 29 de ani, care a avut inima frântă din dragoste, dar apoi s-a căsătorit şi acum este fericită. Balada este la polul opus faţă de primul single ”(Girls) Run the World”.