Beyonce şi Adele conduc lista nominalizărilor la Grammy 2017

Cântăreața americană Beyonce şi colega ei britanică de breaslă Adele sunt cu siguranță pe val, la ora actuală, muzica lor cucerind sufletele a milioane de fani din întreaga lume. Doar că premiile sunt cele care le... validează succesul la încasări, să zicem așa! Cele două vedete care se respectă și se admiră reciproc au fost nominalizate la trei din cele patru categorii principale ale premiilor Grammy.

Adele cu ”25” și Beyonce cu ”Lemonade” își dispută premiul pentru cel mai bun album, la această categorie concurând și cu Justin Bieber și al său ”Purpose”, Drake cu ”Views” și Sturgill Simpson cu ”A Sailor's Guide To Earth”. La categoria Înregistrarea anului, Adele cu al său extrem de mediatizat ”Hello”, Beyonce cu ”Formation”, Lukas Graham cu ”7 Years”, Rihanna cu ”Work” și Twenty One Pilots cu ”Stressed Out” luptă pentru trofeu. Adele și Beyonce concurează cu aceleași piese și la categoria Cântecul anului, unde îi mai au de... înfruntat pe Justin Bieber cu piesa sa extrem de bine primită la public ”Love Yourself”, Lukas Graham cu ”7 Years” și Mike Posner cu ”I Took A Pill In Ibiza”.

Ceremonia decernării premiilor Grammy se va desfășura la Staples Center din Los Angeles, pe 12 februarie 2017. Gazda întregului eveniment va fi James Corden.