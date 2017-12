Beyonce şi Alicia Keys filmează în mahalale

Cântăreţele Beyonce şi Alicia Keys filmează împreună, în aceste zile, un videoclip, în mahalalele din Rio de Janeiro (Brazilia). Presa braziliană afirmă că vedetele s-au deplasat, marţi, în cartierul Morro da Conceicao, pentru filmările videoclipului piesei “Put It In a Love Song”, de pe albumul “The Element of Freedom”, lansat la sfârşitul anului 2009 de Alicia Keys. Publicaţia “Jornal do Brasil” afirmă că Beyonce urmează să joace un rol special în acest videoclip. Beyonce se află, în această perioadă, în turneu în Brazilia. Posturile de televiziune braziliene au prezentat, marţi, imagini cu cele două artiste americane cântând în faţa camerelor de filmat în cartierul Morro da Conceicao. Potrivit presei locale, Alicia Keys a filmat deja o parte din videoclip în mahalaua Dona Marta, devenită celebră pe plan mondial după ce Michael Jackson a filmat acolo, în 1996, videoclipul piesei “They Don\'t Care About Us”.

Alicia J. Augello-Cook, născută pe 25 ianuarie 1981, cunoscută sub numele de Alicia Keys, este o actriţă şi cântăreaţă americană de R&B, soul şi neo-soul. Până în prezent, Alicia Keys a vândut peste 25 de milioane de albume şi a câştigat în repetate rânduri premii internaţionale de prestigiu - 11 Grammy, 11 Billboard Awards şi trei American Music Awards. Beyonce se află într-un punct culminant al carierei sale. În ultimii patru ani, cântăreaţa, câştigătoare a 13 premii Grammy, a fost implicată şi în producţii cinematografice. În decembrie 2006 a fost lansat filmul “Dreamgirls”, în care ea a jucat alături de actorii Eddie Murphy şi Jamie Foxx şi pentru care a obţinut o nominalizare la premiile Globul de Aur. În primăvara lui 2009 a fost lansat pe marile ecrane un nou film în care joacă Beyonce, “Obsessed”. Pe 31 ianuarie anul acesta, Beyonce a fost distinsă cu şase premii Grammy.