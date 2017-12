Beyonce şi Jay Z fac terapie de cuplu pe internet

Zvonurile din ultima vreme care afirmau că sunt probleme tot mai mari în mariajul lui Beyonce şi Jay Z s-au confirmat. Cei doi participă la sesiuni de terapie de cuplu organizate de un psiholog, pe internet, în timpul turneului lor mondial comun, intitulat On The Run, potrivit unor surse. Cei doi artişti americani participă la aceste şedințe de terapie online prin intermediul aplicaţiei de videochat Skype, pentru a se asigura de succesul relaţiei lor personale, alături de aceea profesională. ”Deşi asta poate să pară o măsură drastică, în America, în special, terapia de cuplu reprezintă o procedură standard”, a declarat o sursă. ”Îl cunosc pe psihologul lor de mulţi ani şi încearcă să participe la şedinţe săptămânale pentru a se asigura că există comunicare între ei şi că nu apar neînţelegeri”, a adăugat aceeaşi sursă.

Deşi Beyonce şi Jay-Z, care s-au căsătorit în anul 2008, au făcut, în ultimele luni, subiectul multor zvonuri legate de o presupusă infidelitate a rapperului, sursa spune că aceste şedinţe de terapie online au scopul de a menţine starea de fericire în cuplu. ”Este vorba mai degrabă despre o acţiune de menţinere, nu de o reparare a ceva care nu merge bine. Amândoi sunt fericiţi, iar fiica lor, Blue Ivy, rămâne prioritatea lor absolută”, a afirmat aceeaşi sursă.

În urmă cu două luni, sora cântăreţei Beyonce, Solange Knowles, a fost filmată în timp ce l-a agresat pe Jay-Z într-un ascensor, după petrecerea organizată după gala Met Ball la New York. Cei doi cântăreţi au dat publicităţii o declaraţie comună în care au afirmat: ”Toate familiile au probleme, iar noi nu suntem diferiţi. Ne iubim şi, mai presus de orice, suntem o familie. Am trecut peste acest incident şi sperăm că toată lumea va face la fel”. Recent, în presă au apărut informaţii potrivit cărora Jay Z ar fi avut o aventură cu cântăreaţa R&B Mya şi că acesta ar fi susţinut-o financiar pe interpreta de 34 de ani. Mya a colaborat cu rapperul în 2000, pentru înregistrarea melodiei ”The Best of Me”, iar conform unei surse, aceasta trăieşte de pe urma generozităţii lui Jay Z. Acest lucru ar fi deranjat-o atât de tare pe sora mai mică a lui Beyonce încât aceasta nu a pregetat să-l agreseze pe cumnatul său!