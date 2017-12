Beyonce stârneşte iar controverse

După un an de pauză în care a avut grijă de fetiţa ei, Blue Ivy, Beyonce a lansat o nouă melodie, postată de duminică pe site-ul ei, care stârneşte deja controverse în mediul online, provocând păreri împărţite cu privire la calitatea versurilor. Cântăreaţa americană, în vârstă de 31 de ani, a postat pe site-ul ei piesa “Bow Down / I Been On”, alături de o fotografie cu ea din copilărie. Cântecul conţine în general cuvinte şi aprecieri destul de dure la adresa persoanelor care o invidiază pentru succesul ei, precum: ”I know when you were little girls you dreamt of being in my world. Don’t forget it. Respect that / Ştiu că atunci când eraţi fetiţe visaţi să fiţi în lumea mea. Nu uitaţi. Respectaţi asta”.

Piesa, o combinaţie între două cântece diferite, a fost concepută cu scopul de a o relansa pe Beyonce drept ”regina topurilor muzicale” şi a provocat deja o polemică în media online. În timp ce unii fani îi felicitau revenirea prin mesaje pe contul său de Twitter, alţii criticau cuvintele folosite, în mesaje ca acesta: ”Cum poţi să cânţi la învestirea preşedintelui şi apoi să lansezi acest cântec dezgustător şi ofensiv? Sunt într-adevăr şocat”. În aceeaşi tendinţă, DJ-ul unui post de radio a postat tot pe Twitter: ”Cântecul acela al lui Beyonce este o glumă?”