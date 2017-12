Bianca Drăguşanu are veleităţi de designer

Bianca Drăguşanu a dezvăluit că în copilărie, din cauza situaţiei materiale modeste a părinţilor, nu îşi permitea să cumpere haine noi, aşa că încerca să-şi facă singură vestimentaţia, modificându-le pe cele vechi. Aşa se face că Bianca a învăţat să coasă, iar multe dintre hainele pe care acum le vinde prin intermediul afacerii sale le realizează singură, de la design până la produsul finit.

„Multe dintre rochiile cu care apar sunt create şi cusute de mine, uneori chiar de mână. Stau zile întregi şi cos, pentru că îmi face plăcere. Am un business cu haine comerciale, accesibile pentru toată lumea. Am fost un copil sărac, aveam puţine lucruri şi îmi făceam singură hainele. Dacă îmbrăcam de câteva ori o rochie, ca să nu pară aceeaşi, o modificam. Îi tăiam mânecile, o făceam decoltată în faţă sau în spate. A început să-mi placă din ce în ce mai mult ceea ce fac (....). Voi lansa o colecţie înainte de nunta mea (n.r. cu prezentatorul rubricii meteo de la un post TV, Victor Slav). Nu mă pot numi designer, am doar un business cu rochii, iar preţurile nu sunt piperate“, a mărturisit fosta asistentă TV.

Ea a mai cochetat cu industria confecţiilor de haine în urmă cu un an, când era imaginea unei firme în cadrul căreia, spune ea, participa şi în ceea ce priveşte producţia. Colaborarea dintre roşcată şi societatea respectivă a încetat, acum iubita lui Victor Slav încercându-şi norocul pe cont propriu.