Bianca Drăguşanu vrea un copil

Fotomodelul Bianca Drăguşanu şi prezentatorul TV Victor Slav au parte de un început de relaţie cu avânt puternic, petrecând mult timp împreună şi având deja planuri mari. Cei doi formează un cuplu de trei luni, dar relaţia decurge cu o viteză fantastică, iar acum, ambii iau în calcul serios opţiunea de a deveni părinţi.

„Am discutat cu Victor despre copil. Stau foarte bine cu sănătatea, nu mai am nicio problemă. Am mers la doctor pentru un consult. Am 31 de ani şi vreau un copil. Dacă aş rămâne gravidă, nu aş face avort. S-ar putea întâmpla oricând să rămân însărcinată”, a declarat, recent, Bianca Drăguşanu. Roşcata mărturiseşte că s-a maturizat şi s-a schimbat alături de Victor. „E un bărbat cum nu credeam că există şi sunt recunoscătoare că l-am cunoscut. Am dreptul să evoluez şi să mă maturizez”, a mai spus Bianca.

(C. S.)