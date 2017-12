După atleta Mirela Lavric, o altă sportivă română de top, biatlonista Eva Tofalvi, a fost depistată pozitiv la controlul antidoping pentru uz de meldonium, a anunțat Uniunea Internațională de Biatlon (IBU). În vârstă de 37 de ani, Tofalvi a fost testată în afara competiției, la 8 martie, la Oslo, sportiva născută la Miercurea Ciuc anunțând că nu dorește o contraexpertiză în acest caz. Forul mondial anunțase cazul încă din 30 martie, fără a dezvălui însă numele sportivei în cauză. „Cazul este considerat unul pozitiv și va fi înaintat unei comisii antidoping independente pentru luarea unei decizii”, a menționat IBU. Raportul laboratorului din Oslo legat de proba de urină a relevat prezența substanței meldonium, care figurează de la 1 ianuarie 2016 pe lista substanțelor interzise de Agenția Mondială Antidoping, fiind inclusă la categoria S4: hormoni și modulatori metabolici. Tofalvi va fi audiată la o dată ce va fi stabilită după ce Agenția Mondială Antidoping va finaliza studiul legat de perioada în care substanța meldonium rămâne în organism și este suspendată cu titlu provizoriu până la o decizie finală luată de comisia antidoping a IBU.

Tofalvi, care are o victorie în Cupa Mondială de biatlon, în decembrie 2008, la Hochfilzen (Austria), în proba individuală de 15 km, a fost portdrapelul delegației României la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Vancouver, din 2010.

„O SĂ DEMONSTREZ CĂ NU SUNT VINOVATĂ!”

Extrem de revoltată, Tofalvi a anunțat că nu se simte vinovată și că a luat medicamentul anul trecut, atunci când acesta nu era încă interzis. „În 19 ani de Cupă Mondială IBU și cu cinci Olimpiade și Campionate Mondiale la activ, niciodată nu am folosit substanțe interzise, am concurat numai prin forțele proprii și am fost cinstită de fiecare dată. Nu mă simt vinovată, pentru că știu că ultima dată când am luat medicamentul a fost în luna decembrie, iar asta trebuie să se vadă și în cantitatea în care s-a găsit în urină. Perioada de eliminare nu este clară nici până în ziua de azi. Sunt foarte dezamăgită pentru că vestea a venit tocmai când eu am renunțat la o activitate și o carieră frumoasă în sport. Sunt hotărâtă să merg mai departe, să atac eventuala sancțiune pentru că eu nu sunt vinovată. Urmează să fiu chemată la federația internațională și o să demonstrez acest lucru. Nu vreau să fiu sancționată, chiar dacă m-am retras. Pentru mine este extrem de important, mă simt curată și cinstită, așa cum am fost toată cariera. În atâția ani de sport am fost testată de nenumărate ori și niciodată nu am fost depistată pozitiv, iar acum, la final, nu e corect să se spună despre mine că m-am dopat”, a spus sportiva în vârstă de 37 de ani. Tofalvi a explicat că s-a tratat cu meldonium în 2015 după ce a fost diagnosticată cu prolaps de valvă mitrală, o afecțiune a inimii care provoacă aritmie, dureri toracice, amețeli și intoleranță la efort. „În septembrie 2015, am avut probleme de sănătate. Am avut test pozitiv la virusul Epstein Barr, care la sportivi este destul de grav. Aveam palpitații la inimă și, pentru că mă simțeam foarte rău, am mers la cardiolog. Am fost diagnosticată cu anemie și prolaps de valvă mitrală gradul 1-2. Atunci am renunțat la antrenamente și am avut o pauză totală de 45 de zile. În luna octombrie, am reînceput antrenamentele și am făcut tratament cu Mildronat, medicamentul care conține meldonium. Atrag atenția asupra faptului că eu am luat acest medicament înainte să fie pe lista WADA. Nu l-am luat niciodată după 1 ianuarie 2016, dată când substanța a fost pusă pe listă!”, a spus biatlonista.

SUSPENDARE FĂRĂ EFECT

Chiar dacă s-a retras din activitate, Tofalvi ar putea primi o suspendare între doi și patru ani, conform anunțului făcut de președintele Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD), Graziela Vâjială. „Noi nu am știut nimic despre acest caz. Marți seara am văzut pe site-ul IBU. Noi nu am primit o comunicare despre acest lucru. Dacă Federația Internațională de Atletism ne-a comunicat imediat cazul Lavric, Uniunea Internațională de Biatlon nu ne-a comunicat, deși ar fi trebuit să facă acest lucru. Am înțeles deja că IBU a adoptat o politică. Toți sportivii la care a apărut meldonium sunt suspendați deocamdată provizoriu, până la toamnă, până se termină studiile aprofundate de excreție. În toamnă vor lua o decizie, nu mai târziu de septembrie 2016. Tofalvi e pregătește mai tot timpul în străinătate, dar avem localizările ei. A fost în țară foarte puțin, la începutul lui ianuarie, apoi a fost numai în străinătate, prin Germania, Canada. De fapt, ea a și fost testată în străinătate”, a declarat Vâjială.

