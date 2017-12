Biblioteca prezidențială „Obama“ își caută sediu

Chicago, New York și Honolulu rămân în continuare în cursa pentru a găzdui Biblioteca „Barack Obama“, având ca scop să amintească despre cele două mandate ale celui de-al 44-lea președinte al SUA, după plecarea acestuia de la Casa Albă, în ianuarie 2017. Bibliotecile prezidențiale americane, o tradiție lansată sub Franklin Delano Roosevelt (1933-1945), sunt în prezent 13 la număr. Ultima inaugurată, centrul „George W. Bush“, și-a deschis porțile în aprilie 2013, la Dallas, statul Texas. Pentru următoarea de pe listă au fost reținute Universitatea din Chicago, Universitatea statului Illinois, Universitatea Columbia, cu sediul la New York, și Universitatea statului Hawaii, cu sediul la Honolulu, a anunțat Fundația „Barack Obama“, care și-a exprimat speranța să înainteze recomandările sale președintelui și Primei Doamne, la începutul lui 2015. Potrivit fundației, obiectivul acestei biblioteci prezidențiale va fi de a reflecta valorile și prioritățile președintelui Obama de-a lungul carierei sale politice. Consiliul de administrație al fundației este prezidat de Martin Nesbitt, vechi prieten al președintelui Barack Obama și om de afaceri stabilit în Chicago, fostul fief electoral al liderului de la Casa Albă.