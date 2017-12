De câte ori aruncă firmituri la populaţie, boieroaica Juma se manifestă teatral, pozând insistent în mama răniţilor. În amestec direct cu zaţul de cafea, privire caldă şi pătrunzătoare. Păr bălai şi promisiuni pentru un trai pe vătrai. Deschidere totală către cetăţeanul mujic, de la cel mare, până la cel mic. Deschidere largă a braţelor, ca semn al generozităţii. Veniţi la mama… În realitate, sub acest paravan, boieroaica se zgârceşte pentru fiecare firmitură plasată în mijlocul mulţimii. Deschidere către monologul caracteristic celui care bate câmpii. Trimiteri sub genericul “Vom face şi vom drege”. Discursuri despre rolul mobilizator al bicicletei în viaţa celor rămaşi fără un acoperiş deasupra capului. Catalizatorul vieţii în doi. În acest context, bicicleta devine celula de bază a societăţii. Lanţul de la bicicletă este precum firul vieţii. Dacă se rupe, aleluia! Bicicleta ne aduce nouă, conform noilor reglementări, carne, lapte, pene, ouă. Şi fulgi. Cu cronometrul crizei deasupra capului, pedalează unii de le sar fulgii. În sistemul conservator, le sar capacele. Şi preşedintelui, dacă tot se laudă că este jucător, i s-ar potrivi de minune o bicicletă burghezo-moşierească… Pentru sprintul final. Atenţie, o bicicletă cu o capră generoasă, ca să poată să-i sară cât mai mulţi în spate. O vreme, mai marii Puterii au folosit o bicicletă în tandem. Acum, după ce s-a schimbat calimera, fiecare o apucă încotro vede cu ochii! Unii cu coarnele de la bicicleta tandem, alţii cu capra. Evident, la păscut. Bicicleta burghezo-moşierească tinde să devină simbolul capitalismului nostru de cumetrie. Populaţia de vârsta a treia învaţă să circule cu ea. Entuziasmul este de nedescris. Reprezentanţii săi au înţeles şi ei care sunt valorile noii orânduiri. Revin la imaginea standard, cu boieroaica generoasă care împarte firmituri. Prin tot felul de mişcări teatrale, vrea să sugereze că dumneaei, în numele jertfei faţă de naţiune, îşi ia bucăţica de la gură… Rar ne-a fost dat să vedem un asemenea gest suprem! A venit din nou vremea milostiveniei electorale. Ca să nu ia contact cu noroaiele satelor noastre lacustre, unde îşi freacă picioarele tot felul de-alde gură cască, boieroaica se înţepeneşte bine în caleaşca ei de lux, cu mulţi cai putere. Proptită, în bucile sale delicate, pe bancheta din spate, repartizează, cu un zâmbet galeş forţat, firmiturile alocate zonei respective, aruncându-le pe jos. Îi place să-i vadă pe supuşi aplecându-se, precum nişte găini bete, pentru a le recupera din iarbă. După aceea, mimând satisfacţia, boieroaica dispare în norul de praf produs de caleaşca ei de lux, cu mulţi cai putere. Am mai spus chestia asta, suntem o ţară de biciclişti năpârliţi. Unora le-au rămas doar reflexele. Merg pe jos ca şi cum s-ar afla pe bicicletă… Ăştia ştiu să păstreze distanţa regulamentară faţă de Putere.