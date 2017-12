Bicicletele închiriate gratuit, furate

Până la 31 octombrie, constănţenii mai pot închiria gratuit biciclete prin programul “I’Velo”, iniţiat de Asociaţia Green Revolution în colaborarea cu Raiffeisen Bank, aflat sub înaltul patronaj al Ministerului Mediului şi Pădurilor şi sprijinit pe plan local de Primăria Municipiului Constanţa. “I’Velo” are un real succes în rândul constănţenilor însă nu toţi manifestă un comportament responsabil faţă de bunurile împrumutate. Din cele 135 de biciclete puse la dispoziţie pentru amatorii de plimbări pe două roţi, numai 122 mai pot fi închiriate. “De la baza din parcul Tăbăcărie, 13 biciclete au fost furate. Am depus plângere la poliţie, iar dosarele sunt în curs de soluţionare. Prejudiciul pentru fiecare bicicletă furată este 420 lei. Pe baza cărţilor de identitate pe care hoţii le-au lăsat la bază, poliţiştii au identificat infractorii, însă niciunul nu a plătit, iar bicicletele nu le mai au. Le-au vândut”, a declarat coordonatorul proiectului “I’Velo” Constanţa, Dragoş Năstase. În 2010, şase biciclete au dispărut de la baza din parcul Tăbăcărie, prejudiciul fiind recuperat pentru cinci dintre ele. Dispariţia bicicletelor nu este singura problemă care îngreunează buna desfăşurare a programului “I’Velo”. Celor care uită să înapoieze bunurile închiriate li se adaugă persoane care, din lipsă de bun simţ, se întorc la bază cu bicicletele avariate. “Cea mai des întâlnită defecţiune cu care se întorc bicicletele este pana de cauciuc. De asemenea, unele au roţile strâmbe sau ghidoanele rupte. Utilizatorii care nu suportă cheltuielile de remediere a bicicletelor pe care le deteriorează sunt trecuţi pe “lista neagră” şi nu vor mai beneficia de programul “I’Velo””, a mai spus Năstase. De la debutul campaniei 2011, din 9 aprilie şi până în prezent, peste 44.000 de persoane au închiriat o bicicletă de la baza “I’Velo” din parcul Tăbăcărie.