Bicicletele, soluția salvatoare împotriva blocajelor în trafic

Nu există vară în care să nu se creeze ambuteiaje pe litoral. Iar una dintre cele mai aglomerate stațiuni în miezul sezonului estival este Eforie Nord, unde aleg să vină foarte multe familii cu venituri medii. De asemenea, plajele din Eforie sunt preferate și de turiștii sau localnicii din localitățile învecinate, care, de cele mai multe ori, se deplasează cu mașinile personale.

„BIKE SHARING“ Pentru a evita, în viitor, aglomerația și ambuteiajele create din cauza numărului mare de mașini care tranzitează zona, autoritățile locale plănuiesc să pună la punct un sistem care va ajuta la fluidizarea circulației și, în același timp, le va oferi turiștilor o modalitate distractivă de a-și petrece timpul liber și de a face sport. Mai exact, este vorba despre un sistem inovativ de tip „bike sharing”, adică de închiriere de biciclete, unic la noi în țară. În cadrul acestui proiect, vor fi amenajate 16 stații automatizate pe un traseu ce va străbate Eforie Nord şi Eforie Sud.

Este important de precizat că traseul respectiv va fi realizat pe una dintre rutele alternative care fac legătura între cele două stațiuni, astfel încât să nu se confrunte cu aglomerația de pe drumul principal.

CUM FUNCȚIONEAZĂ? Turistul sau localnicul ce vrea să ajungă dintr-o stațiune în alta are posibilitatea să închirieze o bicicletă de la una dintre stații, în baza unei cartele magnetice. După ce ajunge la destinație, utilizatorul poate preda bicicleta la cea mai apropiată stație, tot în baza cartelei respective. În perioada valabilității (ce va fi stabilită după implementarea sistemului), o cartelă permite închirierea unui număr nelimitat de biciclete. În prima jumătate de oră, timp în care o persoană are posibilitatea să exploreze în voie cele două localități din Eforie, utilizarea este gratuită. După primele 30 de minute, se va percepe o taxă care va crește progresiv în cazul în care se prelungește durata închirierii. „Succesul pe care acest sistem l-a înregistrat în oraşe precum Amsterdam, New York sau Milano, care au probleme de trafic și poluare mult mai mari decât ale noastre, ne îndeamnă şi pe noi să luăm în considerare această soluţie”, a spus primarul orașului Eforie, Ion Brăiloiu.

CÂT COSTĂ? Cheltuielile pentru aplicarea acestui sistem sunt estimate la 1,5 milioane de euro, bani ce vor fi obținuți din fonduri europene nerambursabile. În prezent, angajații direcției tehnice a Primăriei lucrează la studiul în urma căruia vor fi stabilite cel mai bun traseu şi locurile în care vor fi amplasate cele 16 staţii de închiriere.