Bicicliștii ies iar la pedalat în gașcă

16:05:10 / 16 Iulie 2015

pt hmm

Ce legatura are rabdarea soferilor cu organizarea voastra? Exista spatii speciale pt asa ceva. Cand faceti un traseu sportiv, legea zice ca trebuie "luate toate masurile pentru siguranta" Sunt o gramada de drumuri in afara orasului. Mult mai mult aer cureat si mult mai multa siguranta. Organizati spre exemplu pe vechea varianta spre Ovidiu o astfel de manifestare. o masina de politie la un capat si una la celalalt si gata. Nu e vorba ca nu ar avea cineva rabdare sa astepte un minut sa treceti voi printr-un sens giratoriu... este vorba ca majoritatea sunt biciclisti de weekend, multi cad in bot, foarte multi nu sunt in stare sa pastreze o linie dreapta, ies din grup si intra periculos pe celelalte benzi, nu sunt semnalizati, nu au ochiuri de pisica, becuri, veste reflectorizante, oglinzi! In special oglinzi! nu am vazut nici macar o bicicleta cu oglinzi retrovizoare in ultima vreme. Cati din grupul vostru sunt in stare sa se intoarca sa vada ce e in spate fara sa schimbe directia pe care se deplasau inainte? Pt siguranta voastra si linistea noastra va recomand sa nu va intruniti fara aprobare si fara politie. Daca este eveniment sportiv - organizati-l asa cum trebuie!