Bicicliștii, foc și pară pe Primărie! Alt protest, aceleași nemulțumiri!

12:17:51 / 03 Aprilie 2018

manifestatie de fite

As imputa cheltuielile facute cu,,pista ,,de pe Tomis. Nu are nici o justificare ,nici de utilitate si nici detrafic. Bani aruncati pentru ca doi-trei rataciti sa-si miste fundurile prin centru. A fost gituit si traficul auto , dupa ce ca si-asa era inghesuit. ai bine ar manifesyta pentru reparararea Cazinoului, Mozaicului, pentru o sala polivalenta,un stadion, etc. Ne-am saturat de fite de-astea bruxeleze.