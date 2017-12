În cadrul manifestării „Tribute to Remember Freddie Mercury”, se va da startul, sâmbătă, în Parcul Izvor din Capitală, evenimentului „Bicycle Race - Be Freddie for a Day”. Fanii, dar şi cei care doresc să susţină mişcarea vor pedala prin Bucureşti pentru a marca 65 de ani de la naşterea regretatului artist.

Grupul bicicliştilor va fi condus de zece fane frumoase, decorate cu... mustăţi aplicate, care îi vor invita pe doritori să li se alăture. Evenimentul este inclus în mişcarea internaţională „Freddie for a Day”, care are ca scop strângerea de fonduri pentru combaterea HIV şi SIDA.

„Tribute to Remember Freddie Mercury” va continua cu spectacolul programat, pe 22 septembrie, în Jukebox Venue, tot în Capitală, în cadrul căruia vor evolua mai mulţi artişti printre care: Dan Helciug, cu Spitalul de Urgenţă, Zoltan Andras (Sarmalele Reci) cu Jazzapella, trupa de muzică medievală Ad Hoc şi Cristi Gram (Phoenix). Toate fondurile care vor fi obţinute din punerea în vânzare a biletelor vor fi donate către ARAS - Asociaţia Română Anti SIDA, în vederea achiziţionării de tratamente HIV şi SIDA.