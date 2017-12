„Big Brother” în şcolile din Mangalia

Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a inaugurat, ieri, sistemul de monitorizare video de la şcoli, licee, grădiniţe şi instituţiile publice din Mangalia. Cu această ocazie, a avut loc simularea unui incident la Liceul Teoretic „Callatis”, unde un presupus „infractor” a intrat prin efracţie. Butonul de panică a fost declanşat imediat după ce a fost observat intrusul pe holurile instituţiei şi, în nici două minute, două echipaje de la societatea de pază ZIP ESCORT şi trei de la Poliţia Comunitară au apărut în curtea liceului. Agenţii l-au imobilizat pe infractor şi l-au predat Poliţiei Municipale Mangalia. Primarul Claudiu Tusac a declarat că prin această simulare s-a demonstrat utilitatea acestui sistem de supraveghere cu camere video. Sistemul cuprinde 151 de camere video, din care 21 sînt poziţionate la exterior, cu vedere spre curţile interioare şi spre căile de acces ale instituţiilor. Din acest total, 20 de camere video sînt în grădiniţe, 61 supraveghează şcolile şi 70 sînt instalate şi funcţionează în licee. Alte 15 asemenea obiective de observaţie se află în Primăria Municipiului Mangalia (10 la interior şi 5 exterioare) şi încă patru la Casa de Cultură din localitate. Dintre acestea, trei camere video sînt mobile şi supraveghează traficul rutier şi zona Şoseaua Constanţei, strada Ştefan cel Mare, strada Teilor, faleza Mangalia şi Portul Turistic. De asemenea, toate unităţile şcolare sînt dotate cu un buton de panică şi cu sistem de antiefracţie (alarmă). Butonul de panică poate fi acţionat chiar dacă alarma este dezafectată, ca de exemplu, în timpul orelor de curs. De la declanşarea alarmei, un echipaj al Poliţiei Comunitare şi altul al ZIP ESCORT ajung la locul solicitării într-un interval de timp de 1 - 5 minute. Imaginile de la cele 151 de camere de luat vederi sînt înregistrate la Poliţia Comunitară, care are în dotare şase maşini, care deservesc cinci echipaje. Toate acestea au în grafic şi observarea unităţilor de învăţămînt la debutul şi finalizarea orelor, dar şi în timpul pauzelor. „Locuitorii municipiului Mangalia pot fi liniştiţi: copiii lor sînt în siguranţă la şcoală şi pe principalele străzi ale oraşului, fiind supravegheaţi cu ajutorul celor 150 de camere video. Imaginile preluate de camerele video sînt înregistrate la fiecare locaţie şi monitorizate permanent de către ZIP ESCORT şi Poliţia Comunitară Mangalia. Prin inaugurarea acestui sistem am împlinit un obiectiv important: asigurarea securităţii tinerilor şi copiilor din municipiul Mangalia. Copiii trebuie să se simtă în siguranţă acasă, la şcoală şi pe stradă. Ei sînt cele mai importante persoane pentru părinţii lor, iar prin această acţiune am vrut să arătăm că sînt cei mai importanţi şi pentru noi. Trebuie să-i protejăm oriunde ar fi şi să le asigurăm liniştea de care au nevoie pentru a studia, pentru a se juca, pentru a se dezvolta normal într-o societate sigură”, a declarat primarul Claudiu Tusac.