Big Build 2018, la Cumpăna: Opt case ridicate în cinci zile, pentru nevoiași

Habitat for Humanity România, în colaborare cu Primăria Cumpăna se pregătesc pentru unul dintre cele mai ambițioase proiecte de ajutorare a nevoiașilor. Este vorba despre „Big Build 2018”, o inițiativă prin care vor fi construite opt case în doar cinci zile. În cele opt case, ce vor fi constuite în intervalul 1 - 5 octombrie, se vor muta opt familii cu venituri reduse din Cumpăna, care acum locuiesc în condiții foarte grele și în case supraaglomerate sau deteriorate, unele dintre ele fără bucătărie sau baie la interior. Reprezentanții Habitat for Humanity organizează, saptamâna aceasta, o vizită pe șantierul pe care vor lucra 240 de voluntari români și străini. „Vom face împreună turul șantierului unde 240 de voluntari români și străini vor ridica locuințele. Vom putea, de asemenea, să cunoaștem o parte dintre familiile pentru care construim și, dacă veți dori, veți putea contribui chiar la viitoarea lor casă. Am turnat deja fundațiile pe șantier și pregătim în aceste zile fermele de acoperiș ale locuințelor”, spun reprezentanții fundației. Turul va avea loc miercuri, 29 august, la ora 10.30.