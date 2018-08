Big Build, nebunia frumoasă prin care familii vor avea o casă... peste noapte

Lipsa unei locuințe este o problemă din ce în ce mai mare și mai greu de ignorat, mai ales pentru tinerele familii care vor să trăiască în condiții decente și să aibă un minim confort. Pentru ca ei să aibă o viață mai bună, Habitat for Humanity, o organizație de oameni inimoși, face proiecte după proiecte și construiește zeci de locuințe dedicate nevoiașilor. Nu mulți știu că această organizație internațională are o subfilială în județul Constanța, în comuna Cumpăna. Acum, a venit momentul pentru o nouă provocare: Big Build 2018. Aflat la a zecea ediție, programul Big Build este o nebunie frumoasă la care se înhamă sute de voluntari ce vor să facă viața semenilor mai bună, într-un timp cât mai scurt. În doar cinci zile, în perioada 1 - 5 octombrie, la Cumpăna vor fi ridicate opt locuințe în care se vor muta opt familii ce au nevoie mai mult ca oricând de un loc pe care să-l poată numi „acasă”.

Lipsa unei locuințe este o problemă din ce în ce mai mare și mai greu de ignorat, mai ales pentru tinerele familii care vor să trăiască în condiții decente și să aibă un minim confort. Dacă în mediul urban mai e cum mai e, în mediul rural întâlnim adesea case suprapopulate, în care stau câteva familii sau oameni nevoiți să stea în locuințe nefinalizate, în condiții greu de imaginat. Pentru ca ei să aibă o viață mai bună, Habitat for Humanity, o organizație de oameni inimoși, face proiecte după proiecte și construiește zeci de locuințe dedicate nevoiașilor. Nu mulți știu că această organizație internațională are o subfilială în județul Constanța, în comuna Cumpăna, unde a finalizat deja 26 de locuințe în cei 12 ani de când funcționează aici. Acum, a venit momentul pentru o nouă provocare: Big Build 2018. Ce presupune acest proiect? Aflat la a zecea ediție, programul Big Build este o nebunie frumoasă la care se înhamă sute de voluntari ce vor să facă viața semenilor mai bună, într-un timp cât mai scurt. În doar cinci zile, în perioada 1 - 5 octombrie, la Cumpăna vor fi ridicate opt locuințe în care se vor muta opt familii ce au nevoie mai mult ca oricând de un loc pe care să-l poată numi „acasă”. Un cămin cu inimă. Oricât de greu ar părea, un asemenea proiect poate fi realizat atunci câd există voință și determinare, iar voluntarii Habitat for Humanity țin să dovedească asta cu orice preț. Cu ajutorul a 240 de voluntari bine organizați și serioși, proiectele vor fi duse la bun sfârșit.

ORGANIZARE STRICTĂ ȘI SERIOZITATE MAXIMĂ DE LA CEI MAI INIMOȘI OAMENI

Miercuri, 29 august, reprezentanții fundației au organizat o scurtă vizită pe șantierul pe care vor fi construite cele opt locuințe. În cadrul turului, am putut vedea cu ochii noștri ce înseamnă un proiect de o asemenea anvergură. „Ne pregătim de câteva luni pentru acea săptămână. O parte din structură va fi preasamblată. La fiecare casă sunt doi supervizori și un team-lider care se vor ocupa de bunul mers al lucrurilorFamiliile ne ajută la rândul lor, vor face 1.000 de ore de voluntariat fiecare. Nu le dăm cheile altfel. Am pregătit fundațiile, astfel încât, în cele cinci zile, să finalizăm structura exterioară. Două dormitoare, cu living, bucătărie și baie”, ne-au spus reprezentanții organizației. La rândul său, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, ne-a explicat cât de important este acest proiect pentru comunitatea locală. „Beneficiarii sunt familii care lucrează, dar nivelul salariilor nu le permite să ia credite sau să plătească chirie. Noi am pus la dispoziție terenul, iar din fondurile proprii vom realiza infrastructura. Este foarte important, având în vedere faptul că autoritățile locale nu au posibilitatea de a face locuințe pentru familiile care au nevoie, îndeosebi pentru tinerii de peste 35 de ani”, a declarat Gâju. Despre importanța acestui program ne-a vorbit și una dintre beneficiarele viitoarelor locuințe, o tânără mamă de 26 de ani care, alături de soț și fetița ei de 5 ani se vor muta în casă nouă. „Este foarte important pentru noi, în condițiile în care casa în care locuim acum este foarte mică, fetița crește și, în curând, o să ajungem să nu mai avem loc unii de alții. Ne prinde foarte bine. Iar faptul că pot să lucrez chiar eu la propria casă îmi dă încrederea că locuința va fi trainică și de bună calitate”, a spus tânăra.

Se caută voluntari! Te bagi?

Asociația Habitat for Humanity România încă mai are nevoie de voluntari pentru acest proiect. Asociația recrutează 100 de voluntari care să construiască 8 locuințe pentru 8 familii cu venituri reduse, în cadrul evenimentului de construire accelerată și voluntariat BIG BUILD 2018, care are loc la Cumpăna, județul Constanța, între 1 și 5 octombrie 2018. Voluntarii se pot înscrie pe www.habitat.ro/bigbuild până pe 17 septembrie. La ediția de anul acesta a BIG BUILD, un număr total de 240 de voluntari se vor afla în fiecare zi pe șantier și vor ajuta la construirea a 8 locuințe pentru 8 familii cu venituri mici din Cumpăna, județul Constanța. Habitat for Humanity România are nevoie de încă 100 de voluntari dornici să construiască 8 locuințe decente pentru 8 familii care acum trăiesc în condiții grele. Voluntarii se pot înscrie până pe 17 septembrie pe platforma www.habitat.ro/bigbuild.