Bijuterii vindecătoare la Tinimtex

BIJUTERII VINDECĂTOARE Dacă vreți să cumpărați cadouri inedite de Mărțișor și Ziua Femeii, dar nu știți de unde, trebuie să mergeți la Târgul Tinimtex, deschis la Pavilionul Expozițional Constanța și la Centrul de Afaceri Eurolitoral. Peste 235 de textiliști din toată țara și-au deschis standurile de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, deci aveți de unde să alegeți. Și, pentru că primăvara bate la ușă, la Tinimtex găsiți o variată gamă de mărțișoare deosebite. Unele chiar sunt benefice pentru sănătate. De exemplu, mărțișoarele și brățările lucrate manual de artistul Emil Ion, care, spune el, pot ameliora multe afecțiuni, datorită materialului din care sunt realizate. „Confecționez brățări și pandantive numai din cupru, metal care are proprietăți vindecătoare chiar și pentru cele mai mari probleme de sănătate”, a spus bărbatul despre materialul principal pe care îl folosește. El s-a convins de acest lucru pe propria piele, după ce a scăpat de o suferință cronică purtând o brățară făcută de el. „Mi-a plăcut ideea și am căutat mai multe informații pe internet. Am învățat să le confecționez, iar primele creații le-am purtat eu. Starea mea s-a îmbunătățit vizibil”, a mărturisit el. Cu fiecare bijuterie făcută de el, artistul spune o poveste. De exemplu, a confecționat o întreagă colecție de mărțișoare care simbolizează „Pomul Vieții”. „Are o mulțime de interpretări chiar și în creștinism, unde era considerat crucea răstignirii lui Iisus”, a spus bărbatul. Chiar și motivele din arta populară românească se regăsesc în obiectele confecționate de Emil Ion. „Pandantivele în formă de spirală sunt inspirate din ceramica de Cucuteni”, a mai spus el. Un mărțișor creat de Emil Ion costă în jur de 35 de lei, dar artistul ne garantează că merită din plin.

CUM SE POARTĂ? Odată ce le cumpărați, este important să știți și cum să le purtați. De exemplu, brățara din cupru o puneți numai la mâna stângă, dacă vreți să aveți parte de toate proprietățile vindecătoare ale metalului. De menționat este că nu orice fel de cupru poate ameliora afecțiuni. „Eu lucrez numai cu sârmă și tablă de cupru pur, cel folosit în industrie. Materia primă o procur din magazinele de construcții sau de la aparatele electrice pe care nu le mai folosesc”, a precizat artistul. Pe Emil Ion îl găsiți până duminică la standul său amenajat la etajul Pavilionului Expozițional. Târgul Tinimtex poate fi vizitat între orele 10.00 și 19.00, de miercuri până sâmbătă. Duminică, standurile sunt deschise de la 10.00 la 16.00.