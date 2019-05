Bijuteriile de patrimoniu ale Constanței, în mii de povești scrise în online

Comunitatea Cronicari Digitali viralizează Constanța prin mii de imagini și povești despre obiectivele de patrimoniu ale Bătrânului Tomis

Cea mai mare campanie națională de promovare a moștenirii culturale românești a ajuns, în weekendul care a trecut, la Constanța. 20 de influenceri și bloggeri din București, 100 de instagrammeri din Constanța, București, Brașov, Cluj și alte orașe din țară au explorat bogățiile de patrimoniu de la malul mării, completând astfel galeria #cronicaridigitali ce cuprinde cele mai valoroase locuri din România. Poveștile celor mai importante 5 obiective de patrimoniu locale au fost convertite, cu ajutorul specialiștilor în patrimoniu, în limbaj și conținut adaptat generației millennials, dornice să transmită mai departe moștenirea culturală.

Cronicari Digitali, cel mai amplu proiect de promovare a patrimoniului cultural în rândul tinerilor din România a ajuns la Constanța în weekendul care s-a încheiat. 120 de microinfluencers, bloggeri, instagrammeri și jurnaliști din presa centrală și locală au luat parte la Heritage Instameet Constanța, eveniment de descoperire și împărtășire a valorilor culturale locale.

În grupuri organizate și ghidate de specialiști în patrimoniu și turism istoric, cei 120 de participanți au avut parte de câte un circuit exclusiv, cu scopul explorării a cinci obiective de patrimoniu de la malul mării: Hotel Intim, Biserica Romano-Catolică „Sf Anton”, Edificiul roman cu mozaic, Sinagoga Mare și Cazino Constanța. Punctul de plecare a fost la Hotel Intim, de unde fiecare persoană și-a ridicat brățara de acces, apoi au urmat tururile către bijuteriile de patrimoniu ale orașului. Mii de povești virtuale (instastories) au fost urcate în online, fiecare creator de conținut personalizând în stilul propriu imaginile surprinse și informațiile aflate.

”Am răspuns “prezent” Cronicarilor Digitali care au ales să își înceapă anul cu primul Heritage Instameet aici, la Constanța, primul organizat în țară. Am încercat să sprijinim cu tot ce am putut și am încredere că împreună vom reuși să punem în valoare patrimoniul unic pe care orașul nostru îl are. Pentru Constanța este important că are loc aici această acțiune întrucât poveștile orașului, clădirile și oamenii au nevoie să fie respuse și repuse în locul pe care îl merită”, a declarat Decebal Făgădău, primarul Constanței.

În cadrul ediției 2019 Cronicari Digitali comunitatea construită în mediul online, care are deja sute de participanți activi zilnic și în offline, va ajunge și depăși obiectivul de patrimoniu cu numărul 100. Întreg conținutul livrat în online este reunit sub hashtagul oficial al proiectului, #cronicaridigitali.

“Dacă nu îl vom descoperi, nu vom putea să îl apreciem. Dacă nu îl apreciem, nu îl vom proteja. Odată protejat, restaurat, poate fi valorificat. Aceasta este povestea patrimoniului cultural pe care Institutul Național al Patrimoniului o încurajează să fie spusă prin digital storytelling. În curând, prin demersuri comune cu societatea civilă, sectorul privat și celelalte autorități, vom demara proiecte de consevare și de restaurare a obiectivelor de patrimoniu”, declară Ștefan Bâlici, director al Institutului Național al Patrimoniului partener în proiect.

După 60 de obiective de patrimoniu vizitate anul trecut la nivel național, în cadru organizat, alături de specialiști în patrimoniu și care au generat conținut digital vizionat de un milion de tineri, proiectul Cronicari Digitali a parafat ceea ce înseamnă supraviețuirea identității culturale a României în vremea digitală. În 2019, această campanie de promovare a patrimoniului cultural românesc în onlinevine cu un upgrade național: acțiunile de explorare a comorilor cu valoare istorică se mută în noi zone ale țării, oferind instagrammerilor și tinerilor activi în online experiența unică de a face cunoștință cu obiectivele care contează, chiar în orașul lor.