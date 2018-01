Bilă neagră pentru Poliția Română! Pedofilul din lift este om al legii

În sfârșit, după trei zile de căutări, bărbatul care a agresat sexual, la sfârșitul săptămânii trecute, doi copii în liftul unui bloc din Bucureşti a fost prins. Culmea, agresorul însuți este om al legii și lucrează în cadrul Brigăzii Rutiere a Capitalei. La audieri, el a recunoscut faptele, dar a spus că nu le-a făcut rău copiilor. Conform unor surse judiciare, bărbatul, pe numele său Eugen Stan, în vârstă de 45 de ani, lucrează la Brigada Rutieră a Capitalei din august 2010. Înainte, el a fost angajat al Jandarmeriei. El este căsătorit şi are o fiică majoră. Aproape trei sute de poliţişti au fost mobilizaţi, în ultimele trei zile, pentru căutarea bărbatului care a agresat sexual doi copii în liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei şi au fost date publicităţii imagini cu acesta, suprinse de camarele video din bloc.

TENTATIVĂ DE VIOL ASCUNSĂ SUB PREȘ?

La scurt timp după identificarea agresorului, au apărut noi mărturii cutremurătoare despre poliţistul pedofil. Bărbatul ar fi agresat, în urmă cu doi ani, o femeie şi s-a bătut cu soţul acesteia. Potrivit România TV, colegii îi spuneau Violatorul încă din din 2015. „Suntem colegi, în 2015 a avut o altă altercaţie cu soţia unui domn. A intrat peste ei în casă. A avut loc o altercaţie, a rupt lenjeria intimă doamnei, după care s-a bătut cu soţul. Nu ştiu cum a scăpat de acel dosar penal. Cert e că omul este şoferul unui şef. Tot acest şef l-a adus de la jandarmi, unde au fost colegi. Îl cunosc, zi de zi ne vedem acolo. Lumea în curte îi spunea Violatorul din 2015. Pe Facebook am văzut prima oară şi am făcut imediat legătura. I-am spus şefului meu direct la o şedinţă, sâmbătă dimineaţă. Am spus că este Stan Eugen, dar nimeni nu voia să creadă. Este incredibil, mi s-a ridicat părul pe mine şi nu mai pot de burtă, de stomac, de nervi, când am văzut ce se întâmplă aici”, a declarat un poliţist, pentru România TV. La rândul său, liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual, Dumitru Coarnă, a spus că nu s-a încercat nicio clipă mușamalizarea cazului și protejarea polițistului. „Ce vă pot spune cu certitudine este că informația a plecat de la Brigada de Poliție Rutieră, de la colegii lui de acolo. Când au avut convingerea că este vorba despre Stan Eugen, au mers să informeze ofițerul care se ocupa cu cercetarea acestui caz. Oamenii, când au avut certitudinea, au informat. Nu a fost, sub nicio formă, o tendință de mușamalizare”, a precizat Coarnă. Ministrul de Interne, Carmen Dan, prin vocea purtătorului de cuvânt Monica Dajbog, a cerut explicații de la conducerea Poliţiei Române în legătură cu testările psihologice la care a fost supus bărbatul în cauză.