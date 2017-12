Bilanţ de sfârşit de an la DSJ Constanţa

Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa a organizat, ieri, o ultimă întâlnire în acest an cu reprezentanţii cluburilor sportive şi ai asociaţilor sportive, dar şi cu reprezentanţii mass-media locale şi cu cei ai Asociaţiei Judeţene a Presei Sportive Constanţa. Întâlnirea a avut loc la Restaurantul “Sport” şi s-a dovedit a fi un bun prilej de a ciocni o cupă de şampanie în cinstea anului ce stă să se încheie. „Aş spune că a fost un an greu, dar unul bun. Suntem trişti că am pierdut un mare pe sportiv, pe Claudiu Bujin, şi amintirea lui încă este foarte vie. A fost un an bun pentru că s-au reuşit performanţe bune la nivelul cluburilor sportive. Trebuie să spun că este meritul autorităţilor locale, al Primăriei şi al Consiliului Judeţean, pentru că în 2009 s-a ajuns la cifra de 124 milioane de lei, bani care au ajuns în sportul pentru toţi şi sportul de performanţă constănţean. Fără aceşti bani, sponsorii nu ar fi reuşit singuri să ne lase tot pe primul loc în topul celor mai buni”, a spus directorul DSJ, Elena Frâncu, care a anunţat şi priorităţile Direcţiei pentru anul următor: „Trebuie să facem pasul repede în corabia reformată a sportului românesc. Trebuie să renunţăm la dublele legitimări şi foarte repede trebuie să reuşim să ne plătim utilităţile pentru ca bazele sportive constănţene să poată fi puse în continuare gratuit la dispoziţia structurilor sportive”. Deşi un an afectat de criza financiară, rezultatele au demonstrat că 2009 a fost unul mult mai bogat decât precedentul. „Este un an excepţional din punct de vedere al rezultatelor pentru sportul constănţean, dar un an foarte greu din punct de vedere financiar, un an care va lăsa repercuhsiuni şi pentru anul care va veni. Vreau să felicit toate structurile şi cluburile sportive şi sper să le fim alături şi la anul şi să reuşim să obţinem aceleaşi rezultate”, a spus directorul Direcţiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, Cristian Zgabercea. În cadrul întrunirii a fost înmânat şi un premiu special galeriei constănţene, reprezentată de Sorin Mihăilescu. DSJ l-a recompensat pentru performanţele obţinute în 2009 şi pe Cosmin Simion, campion european şi mondial la kaiac-canoe. „Sper ca rezultatele mele din 2009 să se repete şi în anul ce vine, dar şi la Londra, în 2012”, a spus Cosmin Simion. La final, Moş Crăciun i-a răsplătit pe toţi cei prezenţi cu o cupă de şampanie şi cadouri aşezate sub brad.