Bilanţ nesperat pentru CVM Tomis, la debutul în Liga Campionilor

CVM Tomis Constanţa şi-a încheiat parcursul european odată cu meciul de miercuri seară cu Dinamo Moscova, pierdut cu 0:3 în Sala Sporturilor. Formaţia constănţeană a fost eliminată din Liga Campionilor şi nu a putut merge mai departe în faza Challenge Round din Cupa CEV, din cauza punctajului insuficient. Cele patru puncte adunate în Grupa E reprezintă însă un bilanţ la care nimeni nu se gândea în momentul tragerii la sorţi din vară, care trimitea debutanta în Liga Campionilor în cea mai dificilă grupă, judecând după numele adversarelor. Însă, problemele de lot care au apărut la Dinamo Moscova şi, mai ales, la Fenerbahce Istanbul au făcut ca PGE Skra Belchatow să “defileze” în grupă şi să câştige toate meciurile. Moscoviţii îi însoţesc pe polonezi în play-off-ul Ligii, în timp ce Tomis a reuşit să termine înaintea echipei lui Miljkovic şi Marshall, după 3:0 la Constanţa şi 2:3 la Istanbul.

„Realistic vorbind, înainte de startul competiţiei nu speram să facem patru puncte într-o asemenea grupă. Putem fi mulţumiţi şi de evoluţiile echipei, mai puţin poate de setul al treilea al meciului din deplasare cu Belchatow şi de partida cu Dinamo. Eu cred că patru puncte la debutul în Liga Campionilor reprezintă un rezultat bun. Este drept, puteau fi mai multe, dar abia acum ştim asta, pentru că ne-am dat seama că puteam îndrăzni mai mult în unele meciuri”, a declarat Radovan Gacic, antrenorul principal al formaţiei constănţene.

DIN PĂCATE, ULTIMA IMPRESIE CONTEAZĂ... Aşa cum spunea şi Gacic, voleibaliştii constănţeni au oferit o replică destul de consistentă adversarelor din grupă, mai ales în primele patru etape, înainte de plecarea lui Ojansivu şi Ivanov. Fără universalul finlandez, care nu a putut fi suplinit de extrema Bojic, Tomis a cedat net în Polonia şi a jucat sub orice critică miercuri, 0:3 cu Dinamo, ştirbind puţin din evoluţiile anterioare cu această impresie de final. „Ne aflăm într-o perioadă foarte dificilă pentru echipă, dar asta contează mai puţin. Se pare că azi (n.r. - miercuri) jucătorii nu au avut încredere în propriile forţe, nu au crezut că pot câştiga, iar totul pleacă de aici, de la abordarea meciului, care a fost greşită. De aici pleacă totul: dacă nu crezi, atunci nu faci tot ce depinde de tine, este o reacţie în lanţ”, a încercat Gacic să ofere o explicaţie a meciului slab de miercuri. „Pe lângă faptul că am prins o zi foarte slabă, nici pregătirea noastră nu a mai fost la fel de sistematizată ca până acum. Timp de două săptămâni am avut multe deplasări, am fost mai mult pe drumuri, antrenamentele nu au fost suficient de complexe, abia găseam câte o sală de forţă să ne antrenăm puţin. Ne-am ieşit puţin din mână, dar s-a acumulat şi oboseala fizică, dar şi psihică”, a spus şi Dan Borota, căpitanul echipei. „Meciul din tur, de la Moscova, a fost mai greu, mai echilibrat decât cel de la Constanţa. Sunt mulţumit că jucătorii tineri au avut astăzi posibilitatea să-şi demonstreze valoarea, să joace mai mult într-un meci de Liga Campionilor, să dobândească experienţă şi siguranţă în joc”, a afirmat Yuri Cherednik, antrenor principal la Dinamo Moscova.

SÂMBĂTĂ, TOMIS JOACĂ LA CONSTANŢA CU OLTENII. Pentru voleibaliştii constănţeni, ultimul meci oficial din 2012 va avea loc sâmbătă, tot pe teren propriu. În etapa a 11-a a Diviziei A1, CVM Tomis va întâlni formaţia SCM U. Craiova, într-o dispută care poate stabili campioana turului. Meciul din Sala Sporturilor, care va opune primele două clasate în Divizia A1, va începe la ora 17.00 şi va fi transmis în direct de Neptun TV. Primul meci al rundei s-a jucat ieri: Universitatea Cluj - Ştiinţa Explorări Baia Mare 1:3 (21:25, 17:25, 25:20, 23:25).