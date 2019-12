Bilanțul Spitalului Județean Constanța pentru anul 2019

ACTIVITATE MEDICALĂ

54.480 de pacienți au fost internați anul acesta în cadrul celui mai mare spital din sud-estul țării. Dintre aceștia, aproape 70% (37.128) au fost urgențe, restul s-au internat cu bilet de trimitere sau prin transfer interspitalicesc. 10,7% din totalul pacienților tratați de medicii constănțeni provin din alte județe. In medie, lunar sunt externați 4467 pacienți însă există perioade când media lunară este depășită. Astfel, cea mai aglomerată lună din 2019 este luna iulie, cu 5.155 internări, reprezentând 9,46% din totalul pacienților internați în 2019.

Cele mai aglomerate secții rămân, ca și anul trecut, Pediatria (6740 pacienți), Obstetrică Ginecologie 1 (4642), Cardiologia (3545), Neonatologia (3061) și Neurologia (3032).

Dacă ne referim la afecțiuni, o pondere importantă o reprezintă bolile aparatului circulator ( 6,511 cazuri), urmate de bolile aparatului respirator (5,852) și de tumorile maligne (5,697) .

Trenul spre București circulă și invers. Medicii din cadrul SCJU dispun de aparatură de top și efectuează intervenții și investigații care nu se realizează la niciun spital din regiune, și, chiar există în evidențe, pacienți din capitală care optează pentru serviciile oferite de cel mai mare spital din Dobrogea.

Astfel, în cursul acestui an, datorită medicilor din cadrul secției clinice Neurologie, pacienții pot beneficia de terapii complexe și gratuite, după ce Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei a fost acceptat în mai multe programe naționale:

- Programul Național de Tromboliză (49 trombolize realizate din luna aprilie și până astăzi, la pacienți cu vârste cuprinse între 39 și 91 ani);

- Programul Național de tratament în Scleroza Multiplă;

- Programul Național de tratament al Bolilor Neurologice Degenerative/inflamator-imune, respectiv cu administrarea de Imunoglobuline în poliradiculonevrită acută și CIDP și în crizele miastenice;

- Programul național al Atrofiei Musculare Spinale, demarat chiar la începutul acestei luni. Astfel, Constanța a devenit cel de-al patrulea centru din țară unde se derulează acest program, după Timișoara, București și Cluj.

Tot o noutate este și grupul de lucru interdisciplinar din cadrul Centrului European EUSTAR nr. 216, a cărui activitate axată pe cercetare, diagnostic si tratament al pacientilor cu SCLEROZA SISTEMICA la copii si adulți (în colaborare Pediatria- Reumatologia pediatrică- Compartimentul Reumatologie adulți), a început anul acesta. În cadrul aceluiași centru menționăm:

- Centrul de Monitorizare, Profilaxie si Tratarea Hemofiliei la copii si adulti ;

- Centrul de Screening Anomalii Vasculare la Copii;

Aceste centre fac parte din sectia Explorări Funcționale și își desfășoară activitatea în cadrul cabinetului 252 din incinta Ambulatoriului de Specialitate nr.1. Cabinetul este dotat cu ecograf pentru uz musculoscheletal si vascular si cu un aparat capilaroscop.

- în luna aprilie au fost realizate primele coronarografii. Intervențiile au fost posibile în cadrul laboratorului de Angiografie Intervențională;

- în cursul acestui an, echipa medicală coordonată de dr. Răzvan Popescu a realizat cu succes, pentru prima dată în cadrul SCJU Constanța, o nefrectomie laparoscopică;

- a fost realizat cel de al șaselea lambou liber transferat pentru reconstrucție tisulară a extremității cefalice, în cadrul compartimentului OMF al secției ORL. Fiecare dintre aceste intervenții are un grad de complexitate ridicat, presupunând abilitați microchirurgicale si un efort de echipă ce include chirurgi OMF, chirurgi plasticieni, anesteziști dar și asistenți si infirmieri care sunt prezenți în sala de operatii peste 10 ore. În cursul acestui an, s-au realizat trei lambouri osteocutanate fibulare, doua lambouri fasciocutanate radiale si un lambou osteocutanat scapular, cu acestea s-au reconstruit mandibula și/sau părțile moi, după excizia unor neoplasme avansate local. Posibilitatea de a livra acest serviciu populației din sud-estul țării, a dus la o alta realizare majoră, crearea unei comisii multidisciplinare pentru stabilirea conduitei în neoplasmele din sfera capului și gâtului, unde cazurile complexe sunt discutate de catre toți specialiștii implicați, fara ca pacientul sa mai fie nevoit sa ii viziteze pe rând. Existența acestei comisii reduce timpul pe care bolnavul l-ar aloca programărilor si consultațiilor individuale , sau revenirii pentru clarificări. Pe de alta parte accesul la soluția terapeutică este mai rapid, un aspect extrem de important in cazul unor afecțiuni cu evoluție agresiva. Din echipa medicală implicată în rezolvarea acestor cazuri fac parte dr. Anca Oprescu, Dr. Vlad Daniel, Dr. Gelal Altai, dr. Victoria Bădăru, dr. Tăbăcaru Andra Cristina, Dr. Anca Șagău și dr. Badiu Cristina ;

-diagnostice deosebit de grave au fost rezolvate și în secția Chirurgie Cardio Vasculară. Amintim cazurile celor doi pacienți cu ruptură de aortă, ajunși în stare critică la SCJU, în urma unor accidente (rutier, respectiv de aviație). Aceștia au fost operațide echipa medicală coordonată de dr. Marius Militaru, șeful secției Chirurgie Cardio Vasculară. Dintre cazurile complexe rezolvate de echipa medicală din cadrul acestei secții amintim 56 intervenții chirurgicale cord deschis, 4 rupturi de cord, o disecție de aortă, 1 caz endocartdită de valvă mitrală și aortă, etc.;

-2900 pacienții critici au fost internați în cursul acestui an în secția Anestezie Terapie Intensivă, secție în a cărei competență intră : anesteziile pentru intervenții chirurgicale, terapie intensivă postoperatorie, terapia intensivă a pacienților critici, a urgențelor medicale și chirurgicale, resuscitarea cardiorespiratorie și cerebrală, terapia durerii acute și transfuziile sanguine. Anul acesta, în cadrul secției clinice ATI, au beneficiat de Hemodiafiltrare 25 pacienți, cea mai lungă perioadă de îngrijiri medicale acordate unui pacient fiind de 75 de zile (ședințe multiple de hemodiafiltrare, 60 zile hemodializă) . In urma eforturilor medicale depuse, evoluția a fost una favorabilă iar pacientul a fost externat;

- a continuat realizarea procedurilor de plasmafereză, premieră medicală efectuată în 2018;

2. INVESTIȚII 2019

Încă de la începutul anului 2019 conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța împreună cu Consiliul Județean Constanța au demarat o serie de proiecte menite să asigure un act medical din ce în ce mai performant dar și confortul pacienților. Astfel, din acest an SCJU Constanța are propriul serviciu de radiologie. Acesta cuprinde:

- radioopediatria (aparat radilogie clasic[ digitalizat- sponsorizare Celco)

- laboratorul RMN (instalație IRM 1,5 T funcțional din 7.01.2019, aparat achizționat de Ministerul Sănătății și CJC, spațiul amenajat cu sprijinul RAJA în 2018)

- laboratorul de angiografie intervențională

- punctul de lucru din cadrul Ambulatoriul de specialitate situat pe strada Ștefan cel Mare nr.33 care cuprinde : radiologie și radioscopie, mamografie digitală, ecografie. Toți pacientii care se adresează acestui serviciu beneficiază de investigații gratuite, în baza biletului de trimitere și în limita plafonului cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Organizarea acestui nou serviciu a dus la realizarea primelor angiografii CT, mamografii digitale, examinări IRM de cord, sân, examinări multiparametrice IRM de prostată, etc.

- din luna ianuarie 2019, pacienții județului Constanța beneficiazăde investigații endoscopice digestive la cele mai înalte standarde, grație unei investiții în valoare de peste 8.500.000 lei . Fondurile provin de la Ministerul Sănătății șiConsiliul Județean Constanța.Valoarea totală a aparaturii a fost de 8.512.510, 30 lei din care Ministerul Sănătății a alocat 7.658.000 lei și Consiliul Județean Constanța, 854.510, 30lei.

- in luna aprilie a fost deschisă secția exterioară de Îngrijiri Paliative, fosta “Casa Soarelui”.Valoarea investiţiei se ridică la 700.000 lei, dintre care aproximativ 200.000 lei reprezintă contribuţia Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi restul, de aproximativ 500.000 lei,a fost alocat de Consiliul Judeţean Constanţa.Până în momentul de față au fost internați 225 pacienți, majoritatea oncologici.

- în ultimii doi ani, a fost dotat cu aparatură de ultimă generație Laboratorul de Explorări Funcționale. Acesta dispune de un EEG digital, cu 64 de canale şi soft de video-EEG, un soft de polisomnografie. Totodată a fost achiziţionat şi un EEG portabil pentru pacienţii internaţi în alte secţii, care nu se pot deplasa, cât şi pentru pacienţii de la Terapie Intensivă. Tot în cadrul cabinetului de explorări neurologice s-a achiziţionat un electromiograf, unic în Dobrogea. De asemenea, cabinetul de explorări vasculare, a fost dotat cu un echograf Doppler vascular.Echipamentele au fost achiziționate cu sprijinul Consiliului Județean Constanța.

- în timpul verii, cu sponsorizări obținute de Dr. Axelerad Any Docu și cu contribuția SCJU, secția Clinică Neurologie a fost complet igienizată și modernizată. Secția beneficia deja de mobilier nou, încă de anul trecut, achizițonat cu fonduri de la Consiliul Județean.

- în cursul acestui an a fost preluată clădirea în care va funcționa Centrul Multifuncțional de la Năvodari, au început lucrările de modernizare cu fonduri de la Consiliul Județean Constanța, urmează să se achiziționeze aparatură iar la anul, Centrul va deveni funcțional. Prin înființarea și funcționarea acestui Centru va creşte numărul de unităţi medicale reabilitate şi extinse, implicit se va îmbunătăţi calitatea infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală din Dobrogea.

-în luna septembrie au fost finalizate lucrările de reabilitare a Secţiei de Neonatologie,lucrări începute în august 2017. Investiția aparține Fundaţiei Vodafone România şi asociaţiilor Dăruieşte Aripi şi Inima Copiilor . Aparatura necesară urmează să fie achiziționată de Consiliul Județean Constanța. Momentan, activitatea se desfășoară fără sincope în secția veche de terapie intensivă neonatală. Cel mai mic pacient îngrijit anul acesta s-a născut cu 750 g și a avut nevoie de 4 luni de spitalizare.

- în secția Chirurgie Plastică, a fost înlocuit tavanul de sticlă vechi de pe holul central, cu tavan casetat modern;

-a fostreparată instalația de climatizare în secțiile Ginecologie, ATI și Neurochirurgie

- au fost asfaltate toate aleile din curtea secției exterioare Agigea (lucrare în valoare de de 180.000 lei, derulată cu sprijinul CJC)

-s-au executat reparații acoperiș sediu central (aripa de Nord, etajul 9 și UPU);

În momentul de față sunt în desfășurare lucrări în secțiile Radioterapie, Psihiatrie și urmează să înceapă igienizarea în secțiile Medicală 1, Medicală 2, Chirurgie Plastică și Ambulatoriul de Specialitate situat pe strada Nicolae Iorga.

- la Radioterapie, au avut loc lucrări de amenajare a secției (arhitectură, rezistență, electrice, sanitare, detecție și semnalizare, ventilație). Fondurile necesare au fost alocate de către Consiliul Județean Constanța dar provin și de la compania Raja care a sprijinit acest proiect. Acceleratorul linerar de particule a fost instalat în buncărul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța în luna septembrie.Inaintea acceleratorului, în buncăr, a fost adus computerul tomograf simulator. In plus, personalul care va lucra în secția de Radioterapie a fost instruit la cursuri care au avut loc în centre dotate cu aparatură similară. Aparatura este instalată, mai durează până vor fi gata avizele de la CNCAN pentru începerea activității.

- în secția Clinică Psihiatrie, până acum a fost finalizată reparația acoperișului, s-a turnat asfalt pe toate aleile din curtea unității medicale, au fost toaletați arborii și arbuștii. În paralel, la interior, s-au executat lucrări de reparații la pereti, tavane, pardoseală , grupuri sanitare. Se reabilitează instalațiile sanitare și de încălzire, grupurile sanitare sunt și acestea renovate, toate obiectele sanitare sunt înlocuite, se montează calorifere noi, se înlocuiește toată tâmplăria din lemn cu tâmplărie pvc, se montează linoleum antibacterian, atat în saloane cât și pe holuri.

Odată cu licitația pentru Secția Clinică Psihiatrie, a fost demarată și licitația pentru celelalte secții care au nevoie de reabilitare (Medicală 1, Medicală 2, Chirurgie Plastică dar și holul de la etajul 1, din fata lifturilor pana la Farmacia Spitalului). Totodată, va fi înlocuită tâmplăria de lemn din incinta Ambulatoriului de Specialitate nr. 1, cu tâmplărie PVC.

-în domeniul situațiilor de urgentă, în anul 2019 au fost implementate măsuri atât pentru respectarea legislației specifice în vigoare cât și pentru îmbunătățirea nivelului de securitate la incendiu prin următoarele:

- au fost realizate lucrări de instalare de sisteme de alarmăîmpotriva incendiilor la secțiile:UPU, ATIși Centrul de Hemodializă, fiind integrate pentru monitorizare într-o centrală master în dispecerat;

- au fost realizate lucrări de execuţie instalaţie detecţie,semnalizare şi alertare în caz de incendiu- Amenajare Radioterapie şi Compartiment Ingrijiri Paleative;

- au fost obținute autorizațiile de securitate la incendiu specifice instalațiilor de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu pentru Laborator Radiologie Imagistică Medicală, Angiograf și Compartiment Ingrijiri Paliative;

- a fost demarată procedura de angajare a pompierilor in vederea constituirii unui serviciu propriu pentru situatii de urgenta la nivelul unitatii.

3.BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Ministerul Sănătății a alocat anul acesta 7.719.000 lei. Se vor cheltui doar 2.110.000 lei pentru:

echipamente și aparatură medicală pentru clinica ATI (aparate de anestezie – 5 buc și aparate de ventilație – 3 buc) echipamente și aparatură medicală pentru blocurile operatorii (lâmpi scialitice – 5buc repartizate pentru chirurgie pediatrică, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară, chirurgie plastică, osteoarticular Agigea)

Din bugetul alocat de MS nu se pot cheltui :

- 9.000 lei ( centrifuga terapie PRT pentru sectia de ortopedie )

- 5.600.000 – reparații capitale Ginecologie

Banii au fost alocați cu destinație fixă dar investițiile nu pot fi făcute din pricina procedurilor de achiziții anulate.

Consiliul Județean Constanța a alocat suma de 9.040.400 lei (7.080.400 lei - cheltuieli curente în domeniul sănătății și 1.960.000 lei - investiții). Investițiile constau în:

Cofinanțare 10 % pentru echipamente și aparatură medicală Clinica ATI și lămpi scialitice blocuri operatorii = 236.200 lei

Reparații capitale în sumă de 1.723.800 lei

Amenajare laborator radioterapie = 844.850 lei

Spor putere SCJU CONSTANȚA = 878.950 lei

Pe cheltuieli curente au fost cuprinse, printre cele mai importante:

sistem detecție, semnalizare, alarmare la incendiu pentru UPU, secția de hemodializă, secția ATI și dispecerat;

reparații acoperiș și reparații interioare – Secția psihiatrie;

lucrări de reparații interioare – ambulatoriul integrat (înlocuire tâmplărie PVC)

materiale de osteosinteză și reactivi pentru susținerea activității spitalului;

mobilier medical pentru toate secțiile spitalului;

igienizare Chirurgie plastică, Medicală 1 și 2.

4. DE 50 DE ANI, SCJU, UNUL DINTRE CEI MAI MARI ANGAJATORI AI JUDEȚULUI CONSTANȚA

Ajuns la venerabila vârstă de 50 de ani, Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța are 2901 angajați, dintre care 1085 asistenți, 888 medici (557 rezidenți), 68 personal tesa, etc. Anul acesta au fost angajate 195 persoane iar alte 70 au ieșit din colectiv. Cele mai multe posturi scoase la concurs sunt pentru personalul auxiliar (67 posturi infirmiere, îngrijitoare, brancardieri, etc) și asistente (62). În timpul ultimelor 12 luni au fost angajați 22 medici, 18 registratori, 9 pompieri (ș.a).

Mulțumim public și celor care au făcut sponsorizări și donații Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. În același timp, aducem la cunoștință că oricine poate face donații și sponsorizări prin intermediul Fundației Mecena, fundația Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța.