Bilanţul victimelor seismului din China ar putea depăşi 50.000 de morţi

La cîteva zile de la producerea devastatorului seism din China, se mai întîmplă şi minuni. O fetiţă în vîrstă de 11 ani a fost salvată joi, după ce a petrecut 68 de ore sub ruinele şcolii sale din Yingxiu, epicentrul seismului care a afectat, luni, sud-vestul Chinei. Echipele de intervenţie au auzit vocea copilului, reuşind în cele din urmă să o scoată pe o targă. În timpul operaţiunilor de salvare, aproximativ 70 de părinţi nerăbdători s-au strîns în jurul şcolii distruse. Pînă în prezent, doar doi supravieţuitori au fost găsiţi la şcoala din Yingxiu, unde cutremurul de luni a surprins mai mult de 500 de şcolari. Oraşul, care înainte catastrofă număra 6.000 de locuitori, a fost distrus aproape în totalitate, rămînînd foarte izolat de restul provinciei.

Bilanţul victimelor cutremurului din China ar putea depăşi 50.000 de morţi, a anunţat, joi, presa oficială de la Beijing, în contextul în care zeci de mii de persoane sînt sub dărîmături, iar şansele găsirii lor în viaţă scad cu fiecare oră. Beijingul a anunţat joi că numărul morţilor în urma cutremurului produs în sud-vestul ţării se ridică la cel puţin 20.000, alte 25.000 de persoane fiind îngropate sub dărîmături de trei zile. Conducerea Partidului Comunist a îndemnat autorităţile să asigure stabilitatea socială, pe fondul zvonurilor privind scurgeri de substanţe chimice sau ruperi de diguri. Aproximativ 130.000 de militari au fost mobilizaţi pentru eforturile de salvare din provincia Sichuan, dar la trei zile de la seism, speranţele găsirii supravieţuitorilor sînt reduse. Cu toate acestea, o tînără în vîrstă de 22 de ani a fost scoasă în viaţă de sub ruinele unui spital din oraşul Dujiangyan. Autorităţile din provincia Sichuan au confirmat că numărul morţilor a ajuns la peste 19.500, dar, dacă se adaugă şi victimele din provinciile învecinate, bilanţul total depăşeşte uşor 20.000 de morţi.

În paralel cu problemele cauzate de operaţiunile de salvare, în China au început să crească cerinţele din partea miilor de persoane rămase fără locuinţe. În zonele afectate au fost paraşutate peste 12,5 tone de alimente, iar echipele de intervenţie au fost transportate cu elicopterele. Ministerul de Externe a anunţat că persoanele sinistrate au nevoie de pături, corturi, alimente, telefoane cu acces la satelit, medicamente şi excavatoare. Unităţile medicale mobile au nevoie de bandaje, antibiotice şi aparate pentru dializă. În unele sate din regiunea Beichuan, localnicii se plîng că au fost nevoiţi să bea apă contaminată. În altă ordine de idei, ministrul pentru Gestionarea Resurselor de Apă, Chen Lei, a avertizat că există riscul spargerii digurilor din jurul rîurilor, fisurate în urma seismului. “Din cauza lipsei de comunicare, amploarea daunelor nu se cunoaşte”, argumentează Chen. Premierul Wen Jiabao, el însuşi geolog, a lansat o serie de apeluri echipelor de intervenţie, iar joi a vizitat regiunea Qingchuan, unde alunecările de teren au blocat cursurile a două rîuri. În zona în care a avut loc cutremurul se află şi principalul laborator de cercetări în domeniul armelor nucleare, precum şi cîteva instalaţii atomice.

Agenţia China Nouă a anunţat ieri că 33 de turişti britanici, americani şi francezi au fost evacuaţi dintr-o rezervaţie a urşilor panda, dar agenţia susţine că alţi 893 de turişti străini sînt blocaţi în continuare. Ministerul de Externe a anunţat că printre victime se numără şi un cetăţean german.