Bîlbîiala Gazprom afectează în continuare Europa

Activitatea observatorilor care trebuie să se asigure că gazul rusesc circulă fără obstacole între Rusia şi Europa via Ucraina va fi întîrziată, întrucît Moscova nu a primit versiunea acordului semnată de Kiev privind crearea acestui mecanism, a anunţat duminică grupul rus Gazprom, citat de AFP. „Nu am primit prin canale oficiale acordul de supraveghere (a tranzitului gazelor) semnat de toate părţile, ceea ce ne întîrzie activitatea”, a declarat purtătorul de cuvînt al Gazprom, Serghei Kuprianov. Acest acord este condiţia stabilită de Moscova pentru a-şi relua livrările de gaze spre Europa, întrerupte de miercuri. Kuprianov a precizat că observatorii companiei Gazprom, care urmează să lucreze alături de colegii europeni şi ucraineni în staţiile de măsurare a gazelor, erau “gata” să plece spre Ucraina “cît mai repede posibil”. “Un grup de observatori ai Gazprom şi ai Comisiei Europene (CE) se pregătesc să înceapă lucrul în staţiile de măsurare a gazelor din Rusia şi Ucraina. Ei sînt gata să plece către aceste locuri cît mai repede posibil”, a declarat el. Dar, potrivit AFP, trei observatori europeni, printre care reprezentanţi ai grupurilor energetice GDF-Suez şi E.ON Ruhrgas, se aflau duminică după-amiază pe drumul dinspre Kiev, către staţia de control de la Sudja, situată în Rusia. Acordul care punea în aplicare acest sistem de supraveghere, negociat de preşedinţia cehă a UE, a fost semnat sîmbătă de Rusia şi în noaptea de sîmbătă spre duminică de Ucraina. UE vrea ca gazul să rusesc să reînceapă să circule de duminică prin gazoductele care tranzitează Ucraina, în condiţiile în care va fi nevoie de trei zile pentru a ajunge în Europa.

În replică, CE a afirmat că acordul privind supravegherea tranzitului gazului rusesc între Rusia şi Ucraina a fost transmis tuturor părţilor, contrazicînd astfel afirmaţiile Gazprom şi apreciind că nu există “nici un motiv” pentru a întîrzia reluarea livrărilor, relatează AFP. “Părţile care au semnat ieri termenii de referinţă” privind modalităţile de mobilizare a “misiunii de supraveghere au primit copii semnate ale acordului”, a afirmat Comisia.

800 de milioane de dolari pierduţi pentru întreruperea livrărilor de gaze

Întreruperea livrărilor de gaze ruseşti spre Europa, via Ucraina, a cauzat o pierdere de circa 800 de milioane de dolari grupului rus Gazprom, a declarat, duminică, premierul rus, Vladimir Putin. „În cursul acestor zile de încetare a livrărilor via Ucraina, Gazprom a suferit pierderi de circa 800 de milioane de dolari. Gazprom a trebuit să înceteze activitatea a peste 100 de sonde”, a declarat el într-un interviu pentru postul de televiziune german ARD, potrivit agenţiilor ruse. În plus, “acest lucru dăunează imaginii sale”, a precizat premierul rus.