Bilet scris de John Lennon, scos la licitaţie

Un bilet scris de mână de John Lennon în ziua în care a fost omorât a fost scos la licitaţie pe site-ul momentsintime.org pentru suma de 154.000 de dolari. Cu o zi înainte să moară, pe data de 8 decembrie 1980, când a fost împuşcat în faţa locuinţei sale din New York, John Lennon a împrumutat o coardă de chitară la Record Plant Studio unde făcea înregistrări. A înapoiat-o în ziua următoare şi i-a dat un autograf unui dintre tehnicienii de la studio, scriind: „For Karl, who strung me along, thanx, John Lennon”, în traducere Pentru Karl, care m-a rezolvat şi pe mine cu coarda, mersi. Apoi, John Lennon s-a întors, împreună cu soţia sa, Yoko Ono, la apartamentul cuplului din clădirea The Dakota din New York şi a fost împuşcat chiar în faţa imobilului de Mark Chapman.

Scoaterea la licitaţie a biletului are loc la câteva zile după ce asasinului lui John Lennon, aflat în închisoare de 30 de ani, i-a fost refuzată eliberarea condiţionată pentru cea de-a şasea oară. John Lennon ar fi împlinit pe 9 octombrie 70 de ani.