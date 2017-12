Bilete disponibile pentru concertul Roxette în România

Biletele la concertul pe care trupa suedeză Roxette îl va susţine, anul viitor, în premieră la Bucureşti, se pot achiziţiona începând de astăzi. Acestea costă între 120 şi 350 de lei. Potrivit organizatorilor, numeroşi fani din Moldova, Ungaria, Grecia sau Turcia şi-au anunţat deja dorinţa de participa la acest show. Evenimentul va avea loc pe data de 30 mai 2011, la Zone Arena.

„Ca urmare a numeroaselor solicitări, biletele se vor pune în vânzare cu o zi mai devreme decât a fost anunţat iniţial, acestea urmând să fie disponibile începând de astăzi, pe myticket.ro, la mai multe categorii de preţ: Golden VIP (cu loc, în faţa scenei) 350 lei, Tribuna VIP (cu loc, în tribună) 250 lei, Gazon A (în picioare) 120 lei. În perioada următoare, biletele se vor putea găsi şi în reţeaua magazinelor Diverta”, menţionează organizatorii, Emagic. Show-ul de la Bucureşti va fi inclus într-un nou turneu mondial programat pentru 2011, al zecelea din cariera trupei ce s-a reunit anul trecut, după aproape opt ani de pauză.

Formată la începutul anilor \'80, Roxette a devenit rapid una dintre cele mai iubite trupe pop, iar piese precum \"The Look\", \"Dressed for Success\", \"Listen to Your Heart\", \"Dangerous\", \"It Must Have Been Love\", \"Joyride\" şi \"Milk and Toast and Honey\" au făcut înconjurul lumii, fiind considerate în prezent adevărate \"evergreen-uri\". Marie Fredriksson şi Per Gessle s-au întâlnit pentru prima dată în Halmstadt (Suedia), la sfârşitul anilor \'70, primul album Roxette, \"Pearls of Passion\", fiind lansat câţiva ani mai târziu, în octombrie 1986. Au urmat alte şase albume de studio, şapte compilaţii, un album de remixuri şi opt albume video, cărora li se adaugă nu mai puţin de 39 de single-uri şi tot atâtea videoclipuri.

Premiaţi în repetate rânduri la categorii precum „cel mai bun grup pop-rock\", „cel mai bine vândut artist\" şi „cel mai difuzat video\", membrii Roxette au câştigat, de-a lungul carierei, admiraţia a milioane de fani din întreaga lume. Anul 2002 a reprezentat, însă, un moment de cumpănă în cariera trupei, Marie fiind diagnosticată cu o tumoare pe creier. După o operaţie complicată, mai multe luni de tratament şi câţiva ani de pauză, timp în care atât Marie, cât şi Per şi-au dedicat timpul unor proiecte separate, trupa s-a reunit în 2009, revenind pe scenă în formula consacrată. Pentru anul următor, membrii Roxette au planuri mari: un nou single, un nou album şi un turneu mondial, care îi va aduce pentru prima dată şi în România.