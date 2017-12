Bilete mai ieftine la Lake of Tears

Concertul celebrei trupe rock Lake of Tears, programat pe data de 25 iunie, la Arenele Romane din capitală, beneficiază de o nouă promoţie de ieftinire a preţului biletelor, cu 15%, în perioada 9 - 12 iunie. Astfel, costul iniţial al unui tichet, de 100 de lei, este redus la 85 de lei. Această promoţie este valabilă doar de joi până duminică inclusiv şi este disponibilă online, pe www.biletoo.ro.

Până pe 24 iunie, preţul unui bilet este de 100 de lei, iar pe 25 iunie, în ziua concertului, tichetele costă 120 de lei. „Promoţia săptămânii” aparţine sistemului de ticketing biletoo.ro şi a început în luna martie, derulându-se pe parcursul a 17 săptămâni, aceasta fiind a 14-a săptămână în care se desfăşoară. În cazul în care vor comanda de pe internet, clienţii pot plăti prin card sau ramburs, iar livrarea biletelor se va face la domiciliu. Evenimentul este organizat de Project Events şi vine la puţin timp după lansarea celui de-al optulea album al trupei, “Illwill“.

Trupa suedeză Lake of Tears a fost înfiinţată, în urmă cu două decenii, de Daniel Brannare, Jonas Eriksson, Mihael Larrson şi Johan Oudhuis. Este cunoscută pentru varietatea genurilor pe care le abordează: de la doom metal la pop psihedelic, gothic rock şi chiar folk. În anul 2000, membrii formaţiei s-au despărţit, reunindu-se în 2003. Noul album, lansat în aprilie, se numeşte \"Illwill\" şi se încadrează în acelaşi gen cu care trupa şi-a obişnuit fanii - metal goth progresiv. Materialul discografic conţine 13 piese dintre care 10 sunt noi, iar trei sunt bonus live track-uri.

Cei de la Lake of Tears nu se află la primul concert în România, ei având la activ şi alte reprezentaţii în faţa fanilor autohtoni. Primul concert al trupei Lake of Tears în ţara noastră a avut loc în luna martie a anului 2006, la Sala Agronomia din Bucureşti, când grupul a creat o adevărată isterie, biletele la concert fiind epuizate cu două săptămâni înainte de eveniment. Trupa a revenit în România la un an şi jumătate, în septembrie 2007, la Arenele Romane, iar show-ul a fost, din nou, pe măsura aşteptărilor.