Bilete mai ieftine la Scorpions

O parte din biletele pentru concertul pe care trupa Scorpions îl va susţine în Bucureşti, pe 9 iunie, beneficiază de o reducere de 15%, în perioada 10 - 13 martie. Astfel, pentru un tichet la Gazon A, un fan va plăti 161,5 lei - preţul întreg este de 190 de lei, iar pentru unul la Gazon B, 108,8 lei - preţul întreg este de 128 de lei. Project Events şi Biletoo.ro au iniţiat proiectul „Promoţia săptămânii”, potrivit căruia în fiecare săptămână va avea loc o promoţie online, pe www.biletoo.ro. În cadrul acesteia vor fi puse în vânzare 500 de bilete la categoriile amintite. Acţiunea începe joi şi se va derula pe parcursul a 17 săptămâni, până pe 4 iulie. Pentru restul zonelor, preţurile rămân aceleaşi: 265 de lei, în sectorul Golden Circle şi 350 de lei, la tribună. Show-ul trupei Scorpions face parte din turneul mondial de adio „Get Your Sting And Blackout World Tour”, care este programat să dureze în total trei ani, timp în care cei de la Scorpions vor concerta în toată lumea.

Renumita formaţie germană de hard rock, provine din Hanovra şi s-a afirmat încă din anii \'80 cu piese precum „Rock You Like a Hurricane”, „No One Like You”, „Still Loving You” şi „Wind of Change”. De-a lungul carierei, formaţia a vândut mai bine de 75 de milioane de albume în întreaga lume. Grupul, înfiinţat în 1965, are în componenţa actuală cinci muzicieni provenind din ţări diferite, printre care basistul polonez Pawel Maciwoda, în vârstă de 42 de ani şi toboşarul american James Kottak. Cel de-al 22-lea album al trupei se intitulează „Sting In The Tail” şi a fost lansat pe 19 martie 2010. După schimbarea de ştafetă a dictaturii ceauşiste, Scorpions a susţinut mai multe concerte în ţară, atât în Bucureşti, cât şi în restul ţării.