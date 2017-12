Bilete pentru concertului lui Ozzy în România

Biletele pentru concertul pe care „tăticul heavy-metal”-ului, megastarul Ozzy Osbourne, urmează să îl susţină în România, la Zone Arena din Bucureşti, pe 2 octombrie, au preţuri cuprinse între 125 şi 500 de lei, în funcţie de perioada de achiziţionare a acestora şi poziţia faţă de scenă. Tichetele pot fi achiziţionate începând de astăzi şi sunt disponibile la mai multe categorii de preţ. Astfel, biletele achiziţionate în perioada 23 aprilie - 30 iunie sunt disponibile la 125 de lei (Normal Circle), 220 de lei (Golden Circle) şi 450 de lei (VIP). De asemenea, biletele achiziţionate în perioada 1 iulie - 2 octombrie sunt disponibile la preţuri de 150 de lei (Normal Circle), 250 de lei (Golden Circle) şi 500 de lei (VIP). Biletele sunt disponibile prin reţeaua şi pot fi cumpărate şi online.

Concertul din România al celui mai faimos „metalist” face parte din turneul mondial de promovare a noului album „Scream\", care va fi lansat pe 15 iunie. La sfârşitul anului trecut, renumitul rocker a anunţat lansarea albumului amintit, precum şi titlurile a trei piese care vor fi incluse pe noul disc: „Let It Die\", „Diggin\' Me Down\" şi „Soul Sucka\". Produs de Ozzy Osbourne şi Kevin Churko, acesta este primul material discografic pe care apare Gus G., noul chitarist al trupei lui Osbourne.

Trupa Black Sabbath, înfiinţată în Birmingham, Marea Britanie, în 1968, a vândut peste 100 de milioane de albume la nivel mondial. Membrii fondatori ai trupei sunt Ozzy Osbourne (solist vocal), Tony Iommi (chitară), Geezer Butler (bas) şi Bill Ward (tobe şi percuţie). Printre cele mai cunoscute albume ale trupei se numără „Paranoid\" (1970), „Master of Reality\" (1971), „Sabotage\" (1975), „Heaven and Hell\" (1980), „Born Again\" (1983), „Tyr\" (1990) şi „Cross Purposes\" (1994). Albumul solo „No More Tears\", lansat de Ozzy Osbourne, în 1991, a primit patru discuri de platină în Statele Unite ale Americii şi a avut parte de o primire entuziastă atât din partea publicului cât şi a mass-mediei.