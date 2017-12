Biletele de tren, disponibile şi în sistem online

Compania CFR Călători va lansa, în toamna acestui an, sistemul de achiziţie a biletelor online pentru agenţiile de turism. Directorul de marketing al companiei, Adrian Vlaicu, a declarat că acest sistem se află deocamdată în faza de testare şi că, în curînd, va deveni funcţional pentru operatorii de turism şi corporaţii, urmînd ca în viitor să poată funcţiona şi pentru călători. De asemenea, CFR Călători a lansat în această primăvară un abonament pentru persoane juridice, care include călătorii nelimitate la toate categoriile de trenuri. Acesta poate fi cumpărat pentru şase luni sau pentru un an, la un preţ de 9.000 de lei. „Am lansat o ofertă pentru corporaţii, care pot să îşi cumpere un abonament transmisibil de la un angajat la altul. Acesta are un număr nelimitat de călătorii şi este valabil fie pe un an, fie pe şase luni”, a declarat Vlaicu. Oficialul CFR Călători a precizat că, în funcţie de răspunsul pieţei, compania ar putea lansa şi o ofertă de fidelizare a călătorilor. În plus, CFR Călători a lansat o ofertă pentru grupurile de minimum două şi maximum cinci persoane, prin care acordă reduceri între 10 şi 25% pentru fiecare pasager, în funcţie de mărimea grupului. Această ofertă nu se aplică simultan cu alte reduceri stabilite şi se adresează doar adulţilor.