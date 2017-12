Biletele ieftine la Bryan Ferry, deja epuizate

Cele mai ieftine bilete pentru concertul lui Bryan Ferry, care va avea loc pe data de 18 septembrie, la Arenele Romane din Bucureşti, deja s-au epuizat. Se pare că recitalul programat iniţial pe data de 1 mai, dar amânat din cauza unor probleme de sănătate ale artistului, stârneşte mare interes în rândul publicului din România.

Tichetele preferate de fani s-au dovedit a fi cele cu preţurile de 120, respectiv 160 de lei, singurele categorii de bilete disponibile în prezent rămânând cele de 210, 280 şi cele VIP, cotate la 350 de lei. Acestea pot fi achiziţionate atât online, de pe site-ul eventim.ro, cât şi din reţeaua magazinelor Germanos, Orange, Vodafone, Domo sau librăriile Humanitas şi Cărtureşti.

În cadrul concertului din România, artistul îşi va promova cel mai recent album, lansat în toamna anului trecut şi intitulat „Olympia”. Pe acest material discografic se găsesc, pe lângă două coveruri, „Song to the Siren” şi „No Face, No Name, No Number” - variantele oficiale aparţinându-le lui Tim Buckley, respectiv legendarei trupe rock Traffic -, şi numeroase colaborări cu nume mari ale industriei muzicale mondiale precum: David Stewart - Eurythmiks, Flea - Red Hot Chilli Peppers, Groove Armada şi David Gilmour - Pink Floyd.

CARIERĂ Având la activ 13 albume solo, Bryan Ferry este unul dintre cei mai emblematici muzicieni britanici ai tuturor timpurilor. Super-hituri precum „Slave to Love”, „Don’t Stop the Dance”, „More than This”, „Shameless”, „One Night” sau „Avalon” i-au adus cântăreţului aprecierea fanilor şi a criticii de specialitate, dar şi clasări repetate în Top 5 sau Top 10 în mai multe ţări din Europa. Devenit faimos la începutul anilor ’70, cântăreţul în vârstă de 65 de ani a atras atenţia publicului prin maniera sa unică de interpretare şi stilul vestimentar inconfundabil.

Cea mai nouă realizare a interpretului, distins, de-a lungul timpului, cu numeroase premii internaţionale, este nominalizarea de la ediţia din 2001 a Premiilor Grammy, unde „As Time Goes By” era aproape să devină cel mai bun album de pop-rock al unui artist solo. Bryan se poate mândri, totuşi, că trei dintre materialele sale discografice au ajuns şi au staţionat multă vreme pe primul loc în topurile din Marea Britanie.

PREMII Între cele mai onorante distincţii din palmaresul cântăreţului, apreciat atât pentru cariera solo, cât şi pentru prestaţiile de vocalist al trupei Roxy Music, alături de care a înregistrat opt albume, se numără „Ivor Novello Award”, pentru contribuţia deosebită adusă muzicii britanice, „Q Life Time Achievement Award”, conferită trupei pentru întreaga activitate, cât şi „BMI Icon Award”, acordată solistului pentru influenţa semnificativă asupra noii generaţii de muzicieni.

Muzica celebrului muzician a animat şi lumea filmului, compoziţiile sale apărând pe coloanele sonore ale unor producţii celebre precum „Nouă săptămâni şi jumătate”, în regia lui Adrian Lyne, „Legend” de Ridley Scott, „Phenomenon” de Jon Turteltaub, „The Walker” al lui Woody Harrelson şi „Bitter Moon”, capodopera lui Roman Polansky.