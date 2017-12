Biletele în avans pentru „Sunwaves” 4 s-au epuizat

Biletele pentru evenimentul „Sunwaves” 4, care va avea loc mîine seară, în nordul staţiunii Mamaia, s-au epuizat. Cei care au rămas fără bilet mai pot cumpăra tichete direct de la intrare, la preţul de 70 de lei.

La această ediţie a „Sunwaves”, houserii se vor putea bucura de mixajele live ale unor renumiţi DJ din străinătate: DJ Sneak, Ricardo Villalobos, John Digweed, Danny Tenaglia, General Midi, Misstress Barbara, Bill Patrick şi Freestylers. De asemenea, la „Sunwaves” 4 vor participa şi DJ români: RPR Sound, Raoul Russu, Prîslea, El Cezere, Seb şi Chriss.

John Digweed este unul dintre cei mai cunoscuţi DJ din Marea Britanie. A debutat la 15 ani, în Hastings, Anglia. De atunci, a înregistrat o continuă ascensiune în lumea muzicii electronice, iar în 2001, a fost votat „Number 1 DJ” de revista „DJ Magazine”, una dintre cele mai importante publicaţii de gen din lume. John Digweed are şi o casă de discuri, un studio de producţie şi o agenţie de promovare, toate reunite sub marca Bedrock. Danny Tenaglia a mai mixat în România, în acest an, şi la World Trade Plaza din capitală. Ricardo Villalobos, unul dintre cei mai iubiţi DJ din România, a mixat şi el în capitală, în acest an, la Arenele Romane, alături de emblema techno, Richie Hawtin.