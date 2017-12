Biletele la concertul lui C.C. Catch, aproape epuizate

Biletele la concertul pe care renumita artistă C.C. Catch îl va susţine la Sala Palatului din capitală, pe 11 aprilie, sînt aproape epuizate. Potrivit organizatorilor, „Project Events”, tichetele de la categoriile a V-a (50 de lei) şi a VI-a (100 de lei) s-au vîndut deja, iar biletele cu preţul de 160 de lei sînt în curs de epuizare. Tichetele rămase pot fi achiziţionate din reţeaua magazinelor Diverta şi online, de pe site-urile www.ticketpoint.ro, www.blt.ro, www.bilete.ro şi www.myticket.ro.

C.C. Catch va sosi la Bucureşti în ziua concertului, show-ul ei fiind deschis de un recital al cîntăreţului român Mihai Trăistariu.

Caroline Catharina Muller, alias C.C. Catch, s-a născut în Olanda şi s-a mutat în Germania, la sfîrşitul anilor ‘70. De-a lungul timpului, C.C. Catch a lansat cinci albume („Catch the Catch” - 1985, „Welcome To The Heartbreak Hotel” - 1986, „Like A Hurricane” - 1987, „Big Fun” - 1988, „Here What I Say” - 1989) şi 11 „Best of”-uri, care s-au vîndut în milioane de exemplare.