Biletele la concertul Paul Anka, între 90 şi 600 de lei

Cântăreţul canadian Paul Anka va susţine, pe 1 iunie, un concert la Sala Palatului din capitală. Potrivit eventim.ro, biletele pentru eveniment au preţuri cuprinse între 90 şi 600 de lei, în funcţie de categoria de loc şi s-au pus în vânzare la magazinele Germanos, Vodafone, Librăriile Cărtureşti şi Humanitas şi online, pe www.eventim.ro.

Spectacolul de la Bucureşti va reuni, live, peste 20 de instrumentişti.

Paul Anka, născut într-o familie cu origini libaneze, la 30 iulie 1941, la Ottawa (Canada), îşi face prima apariţie TV în anul 1957, la doar 16 ani, cu primul său cântec, ce avea să devină un hit internaţional – „Diana\". Acesta s-a vândut în peste 10 milioane de exemplare şi l-a lansat pe Anka în muzica internaţională. Anka s-a dovedit a fi nu numai un artist de mare succes, dar şi un compozitor de geniu, intrând în top 10 USA cu piese precum „You Are My Destiny\", „Lonely Boy\", „Put Your Head On My Shoulder\", „Puppy Love\", „My Home Town\" şi „Dance on Little Girl\".

Anka a înregistrat 125 de albume, inclusiv 10 albume pentru pieţele japoneză, spaniolă, franceză şi italiană, cu cântece compuse pentru fiecare ţară în parte. Paul Anka a vândut peste 15 milioane de albume şi a avut trei single-uri no 1. în Billboard Hot 100. Artistul este şi coautor al piesei „This Is It\", noul hit, lansat postmortem, al lui Michael Jackson, piesa fiind scrisă în 1983, de Anka şi Jackson.