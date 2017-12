Biletele la concertul trupei „In Flames” costă 79 de lei

Biletele pentru concertul pe care trupa „In Flames” îl va susţine la Bucureşti, pe 30 martie, la Arenele Romane, s-au pus în vînzare de ieri, la preţul de 79 de lei. Acestea sînt disponibile şi online, pe site-urile www.ticketpoint.ro şi www.bilete.ro, dar şi în reţeaua magazinelor Diverta din Bucureşti şi din ţară.

Pentru prima oară în România, trupa suedeză „In Flames” va concerta la Arenele Romane, cu începere de la ora 20.00. Dacă ultimele zile ale lunii martie vor înregistra temperaturi scăzute, Arenele Romane vor găzdui fanii într-un cort special amenajat pentru acest eveniment. Concertul din România face parte din turneul european al formaţiei, care va începe în luna martie. „Nu am concertat, pînă acum, în aceste ţări din Europa şi de-abia aşteptăm. Sperăm să cunoaştem cît mai mulţi oameni noi şi să vedem cît mai multe locuri noi în acest turneu”, a declarat unul din membrii „In Flames”.

Trupa „In Flames” s-a format în anul 1990, în Gothenburg, Suedia, lansînd, de-a lungul timpului, nu mai puţin de nouă materiale discografice. Considerată una dintre pionierii genului pe care îl abordează, melodic death metal, „In Flames” a vîndut peste două milioane de albume în toată lumea. De asemenea, formaţia a fost recompensată cu numeroase premii printre care se numără echivalentul suedez al premiilor Grammy, Grammis Awards, Swedish Export Award şi Metalhammer Golden Gods. Printre materialele discografice lansate din 1990 pînă în prezent fac parte „Lunar strain” (1993), „Colony” (1999), „Soundtrack to Your Escape” (2004), „Come Clarity” (2006) şi „A Sense of Purpose” (2008).

Grupul „In Flames” este format din Anders Fridén (voce), Jesper Strömblad (chitară), Björn Gelotte (chitară), Peter Iwers (chitară-bas) şi Daniel Svensson (tobe).