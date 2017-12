Biletele la Demis Roussos, în vânzare

Celebrul interpret Demis Roussos revine în România pentru tradiţionalul concert de Crăciun, pe care îl va susţine pe 20 decembrie, la Sala Palatului din Capitală, potrivit organizatorilor evenimentului, Project Events. Artistul va încânta publicul autohton, alături de coruri de copii, cu piese specifice sărbătorilor de iarnă, ca \"Ave Maria\" \"White Christmas\", \"Silent Night\" şi \"Amazing Grace\". Din repertoriul serii nu vor lipsi celebrele sale melodii \"Dinata Dinata\", \"Goodbye, My Love, Goodbye!\" şi \"My Friend the Wind\".

„Am pregătit multe, multe surprize, pe care abia aştept să le dezvălui publicului meu mult iubit din România! Iubesc tradiţiile şi colindele de Crăciun, iar anul acesta, voi încerca să vă transmit şi vouă emoţiile şi trăirile mele din această perioadă foarte dragă mie\", a declarat Demis Roussos. Biletele vor fi puse în vânzare de astăzi, la magazinele Diverta sau online, pe biletoo.ro, myticket.ro, bilete.ro, blt.ro şi biletedelatati.ro. Preţurile acestora variază în funcţie de locul în sală, de la 50 de lei la 300 de lei - categoria VIP.